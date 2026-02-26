Hillary Clinton a cerut ca Donald Trump să depună mărturie „sub jurământ” în cazul Epstein: Să ofere explicații

Hillary Clinton a fost audiată în Congres în legătură cu cazul Jeffrey Epstein și a cerut ca Donald Trump să depună mărturie sub jurământ despre legăturile sale cu infractorul sexual condamnat, relatează AFP.

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut joi, în fața unei comisii din Congres, ca președintele republican Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ în ancheta privind cazul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Declarația a fost făcută în deschiderea audierii care a avut loc la Chappaqua, New York, orașul în care familia Clinton deține o proprietate.

„Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (...) i-ar cere direct președintelui nostru actual să ofere explicații sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein”, a afirmat Hillary Clinton, potrivit X.

Fosta șefă a diplomației americane a criticat inclusiv caracterul politic al anchetei. „După cum știm cu toții, anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan”, a spus ea, adăugând că a fost constrânsă să depună mărturie fără a avea informații relevante care să sprijine ancheta.

Hillary Clinton a subliniat că nu avea cunoștință despre acuzațiile împotriva lui Epstein și că nu-și amintește să-l fi întâlnit vreodată.

Audierea vine înainte ca fostul președinte Bill Clinton să fie audiat vineri de aceeași comisie.

Atât Donald Trump, cât și Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, au recunoscut că au avut legături cu Jeffrey Epstein, dar susțin că acestea au fost întrerupte cu mult timp înainte de moartea acestuia în închisoare, în 2019. Cei doi spun că nu erau la curent cu activitățile ilegale ale lui Epstein.

Ședința de joi a fost temporar suspendată după ce a fost difuzată o fotografie din timpul audierii. Imaginea a fost transmisă de Lauren Boebert, membră a Camerei Reprezentanților din Colorado, unui comentator de extremă dreapta, Benny Johnson, care a postat-o pe rețelele sociale, precizând sursa. Audierea nu este publică, iar divulgarea imaginii a ridicat întrebări privind respectarea regulilor Camerei Reprezentanților.

Nick Merrill, consilier al soților Clinton, a declarat reporterilor că suspendarea audierii are scopul de a clarifica proveniența fotografiei și posibila încălcare a regulamentului. Înregistrarea audierii urmează să fie publicată ulterior, probabil vineri seară, în contextul în care Bill Clinton va fi audiat în aceeași investigație.