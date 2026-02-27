Elena Mateescu a venit cu vești bune, după episodul sever de iarnă. Intrăm în martie cu temperaturi blânde

Primăvara își face simțită prezența printr-o perioadă cu vreme bună și temperaturi peste valorile obișnuite. După o iarnă care se încheie într-o notă blândă, ținând cont de temperaturile înregistrate în ultimele zile din februarie, începutul lunii martie aduce soare și maxime ridicate. „Duminică, 1 martie, primăvara va debuta cu o vreme frumoasă, cu valori de temperaturi mai ridicate”, a anunțat Elena Mateescu, director general al ANM, la un post TV.

Directorul general al ANM a explicat, vineri, cum va debuta primăvara și ce condiții meteo sunt așteptate în zilele următoare. Informațiile prezentate sunt, în mare parte, favorabile pentru cei care s-au săturat de temperaturile scăzute.

Ultimele zile de iarnă aduc temperaturi plăcute în cea mai mare parte a țării, în special în vest și sud-vest. Maximele se vor situa frecvent între 10 și 14 grade Celsius, ceea ce indică o scădere treptată a intensității frigului. În București, valorile termice cresc de la o zi la alta, de la aproximativ 4–5 grade la 8–9 grade Celsius, potrivit explicațiilor oferite de șefa ANM.

Deși temperaturile cresc pe parcursul zilei, nopțile rămân reci, mai ales în zonele depresionare. În aceste regiuni, minimele pot coborî până la -10 grade Celsius, iar pe litoral valorile se mențin în jurul pragului de îngheț. Specialiștii arată însă că această perioadă cu temperaturi scăzute pe timpul nopții se apropie de final, pe măsură ce o masă de aer mai cald avansează peste teritoriul României.

„Duminică, 1 martie, primăvara va debuta cu o vreme frumoasă, cu valori de temperaturi mai ridicate, pentru că ecartul la nivelul maximelor va fi cuprins între 10 până la 16, 17° în partea de vest a țării, chiar și în Capitală 14-15 grade”, a anunțat șefa ANM, la Digi 24.

Elena Mateescu a afirmat că, odată cu venirea primăverii, temperaturile minime vor crește treptat. Săptămâna următoare, valorile se vor situa, în general, între -4 și 3–4 grade Celsius, iar în vest și sud-vest pot ajunge până la 6 grade.

Estimările actualizate pentru perioada 2–30 martie arată că există o probabilitate ridicată ca prima săptămână de primăvară să aducă temperaturi cu peste 3 grade Celsius peste valorile normale. Abaterile pozitive se vor resimți în special în jumătatea vestică a țării.

Totodată, meteorologii avertizează că în aceeași perioadă ar putea apărea un deficit de precipitații. Datele indică faptul că începutul primăverii va fi mai degrabă uscat decât ploios.