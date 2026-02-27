Vremea

Elena Mateescu a venit cu vești bune, după episodul sever de iarnă. Intrăm în martie cu temperaturi blânde

Comentează știrea
Elena Mateescu a venit cu vești bune, după episodul sever de iarnă. Intrăm în martie cu temperaturi blândePrimăvară. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Primăvara își face simțită prezența printr-o perioadă cu vreme bună și temperaturi peste valorile obișnuite. După o iarnă care se încheie într-o notă blândă, ținând cont de temperaturile înregistrate în ultimele zile din februarie, începutul lunii martie aduce soare și maxime ridicate. „Duminică, 1 martie, primăvara va debuta cu o vreme frumoasă, cu valori de temperaturi mai ridicate”, a anunțat Elena Mateescu, director general al ANM, la un post TV.

Temperaturile din țară în ultimele zile de iarnă

Directorul general al ANM a explicat, vineri, cum va debuta primăvara și ce condiții meteo sunt așteptate în zilele următoare. Informațiile prezentate sunt, în mare parte, favorabile pentru cei care s-au săturat de temperaturile scăzute.

Ultimele zile de iarnă aduc temperaturi plăcute în cea mai mare parte a țării, în special în vest și sud-vest. Maximele se vor situa frecvent între 10 și 14 grade Celsius, ceea ce indică o scădere treptată a intensității frigului. În București, valorile termice cresc de la o zi la alta, de la aproximativ 4–5 grade la 8–9 grade Celsius, potrivit explicațiilor oferite de șefa ANM.

oameni pe strada

Oameni pe strada. Sursa foto: Pixabay

Nopțile rămân reci și în luna martie

Deși temperaturile cresc pe parcursul zilei, nopțile rămân reci, mai ales în zonele depresionare. În aceste regiuni, minimele pot coborî până la -10 grade Celsius, iar pe litoral valorile se mențin în jurul pragului de îngheț. Specialiștii arată însă că această perioadă cu temperaturi scăzute pe timpul nopții se apropie de final, pe măsură ce o masă de aer mai cald avansează peste teritoriul României.

Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții
Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții
Câte zile libere vor avea românii de Paște 2026. Minivacanța va fi mai lungă
Câte zile libere vor avea românii de Paște 2026. Minivacanța va fi mai lungă

„Duminică, 1 martie, primăvara va debuta cu o vreme frumoasă, cu valori de temperaturi mai ridicate, pentru că ecartul la nivelul maximelor va fi cuprins între 10 până la 16, 17° în partea de vest a țării, chiar și în Capitală 14-15 grade”, a anunțat șefa ANM, la Digi 24.

Elena Mateescu a afirmat că, odată cu venirea primăverii, temperaturile minime vor crește treptat. Săptămâna următoare, valorile se vor situa, în general, între -4 și 3–4 grade Celsius, iar în vest și sud-vest pot ajunge până la 6 grade.

Temperaturile din prima săptămână de primăvară

Estimările actualizate pentru perioada 2–30 martie arată că există o probabilitate ridicată ca prima săptămână de primăvară să aducă temperaturi cu peste 3 grade Celsius peste valorile normale. Abaterile pozitive se vor resimți în special în jumătatea vestică a țării.

Totodată, meteorologii avertizează că în aceeași perioadă ar putea apărea un deficit de precipitații. Datele indică faptul că începutul primăverii va fi mai degrabă uscat decât ploios.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:06 - Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții
18:01 - Cum vede Andy Murray decizia Emmei Răducanu de a schimba antrenorul
17:58 - Mituri și realități: colagenul și efectele sale asupra ridurilor
17:54 - Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul...
17:47 - Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
17:40 - Prima țintă a lui Cristi Chivu la Inter, după eliminarea din Liga Campionilor. Un star de la Bayern Munchen, în pole-...

HAI România!

Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Șerban Nicolae, despre ministrul Apărării, Radu Miruță: E un festival de gafe și de inepții. Video
Șerban Nicolae, despre ministrul Apărării, Radu Miruță: E un festival de gafe și de inepții. Video

Proiecte speciale