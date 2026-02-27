Noi reguli pentru parcările din București. Plata în numerar a fost eliminată

Începând cu 27 februarie, șoferii din București nu mai pot achita în numerar tariful pentru parcările aflate în administrarea Primăriei Municipiului București. Municipalitatea a decis trecerea completă la un sistem digital de plată, după desființarea posturilor celor 33 de încasatori care mai activau în teren.

De acum, taxa de parcare poate fi achitată exclusiv prin card bancar la aparatele amplasate în teren, prin aplicații mobile sau prin SMS. Reprezentanții Primăriei au explicat că decizia a fost luată în urma unei analize care a arătat că activitatea încasatorilor nu mai era rentabilă.

Potrivit municipalității, deși salariul brut al unui încasator ajungea la aproximativ 4.600 de lei, sumele colectate lunar de aceștia se ridicau la doar câteva sute de lei. În aceste condiții, conducerea Companiei Municipale Parking București a considerat că menținerea posturilor nu mai era justificată din punct de vedere financiar.

Procedura de concediere a fost inițiată în urmă cu aproximativ trei luni și a parcurs toate etapele legale, inclusiv aprobarea în consiliul de administrație. Conducerea companiei susține că măsura a fost adoptată după o evaluare a eficienței activității și a impactului asupra bugetului.

În noul sistem, conducătorii auto pot plăti parcarea cu cardul direct la aparatele din zonă, pot utiliza aplicațiile dedicate sau pot trimite un SMS pentru activarea taxei. În cazul plății prin mesaj, utilizatorii care folosesc cartele preplătite trebuie să aibă credit disponibil pentru a putea efectua tranzacția.

Pentru cei care doresc să achite în numerar, alternativa rămâne utilizarea unor terminale de tip self-pay din supermarketuri, unde plata se face cash, iar ulterior se realizează transferul electronic. Problema este că aceste puncte nu se află întotdeauna în apropierea locurilor de parcare.

Autoritățile susțin că digitalizarea va aduce economii și va eficientiza sistemul. Ciprian Ciucu a afirmat că, în medie, municipalitatea încasează echivalentul a doar două ore de parcare dintr-un interval de 12 ore în care un loc este ocupat. Datele companiei arată că în 2025 încasările totale au fost de 117 milioane de lei, iar în primele două luni din 2026 au fost colectate aproximativ 15 milioane de lei.

Reprezentanții companiei au anunțat că, odată cu eliminarea plății cash, controalele vor fi intensificate.

„De acum, vom acționa împreună cu Poliția Locală a Municipiului București și vom aplica amenzi de la 500 până la 1.000 lei pentru neplata parcării. Cea mai simplă soluție ca să eviți o contravenție este să plătești parcarea de 5 lei/h”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Astfel, noul sistem intră oficial în vigoare, iar șoferii trebuie să se adapteze exclusiv la modalitățile electronice de plată pentru a evita sancțiunile.