Reguli noi pentru șoferi la parcările publice din Capitală. Plată doar online și amenzi de 1.000 de lei

Reguli noi pentru șoferi la parcările publice din Capitală. Plată doar online și amenzi de 1.000 de lei
Plățile la parcările publice administrate prin Compania Parking București se vor face doar online sau cash, la automatele SelfPay, începând din 28 februarie. Poliția Locală va aplica amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru neplata parcării.

Taxatorii din parcări au fost concediați. Încasau, oficial, prea puțin

„Compania a renunțat la cei 33 de încasatori rămași, pentru că a constatat că nu se justificau angajările din punct de vedere financiar. Încasau foarte puțin, câteva sute de lei lunar, în raport cu salariile primite: 4.600 lei brut. Procedura de concediere a fost demarată în urmă cu trei luni, a respectat procedura legală și a fost aprobată de consiliul de administrație”, au transmis reprezentanții Companiei Municipale Parking București.

Mașinile spion din parcări. Cum le recunoști pentru a scăpa de amendă

Modalități de plată

În prezent, taxa de parcare se poate achita prin mai multe metode, care nu implică interacțiunea cu personalul:

-Prin SMS

-Aplicația mobilă Parking București

-Aplicația parteneră AmParcat

-Aplicația parteneră Qport

-Parcometre

-Stații SelfPay

-Platforma online abonamente cmpb.ro

„De acum, vom acționa împreună cu Poliția Locală a Municipiului București și vom aplica amenzi de la 500 până la 1.000 lei pentru neplata parcării. Cea mai simplă soluție ca să eviți o contravenție este să plătești parcarea de 5 lei/h”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Ciprian Ciucu: Serviciul de parcare e o glumă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, la sfârșitul lunii ianuarie, că a dat dispoziţie Poliţiei Locale să dea amenzi celor care nu plătesc parcarea, în condiţiile în care, în medie, pentru un loc de parcare primăria încasează doar două ore din 12.

„Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! De ce? Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajaţii firmei de parking neavând calitatea de agenţi constatatori) şi din cauza avalanşei de gratuităţi. În următoarele luni voi avea şi câte 4 - 5 şedinţe pe zi pentru a pune lucrurile la punct. Ca să vă faceţi o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore. De ce? Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune, angajaţii firmei de parking neavând calitatea de agenţi constatatori, şi din cauza avalanşei de gratuităţi”, a mai spus Ciucu.

Edilul a mai declarat că  Poliţia Locală va prelua cele şapte maşini, “OZN-urile”, cum li se spune popular, care vor înregistra şi emite automat amenzile.: „Am rugat Poliţia Locală a Sectorului 6 să asiste Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti în acest proces, să facă transfer de know-how, proceduri, regulamente etc”.

Prea multe gratuități. Mașinile luate în vizor

Parcare

Ciprian Ciucu a mai spus că aproximativ 100.000 de maşini au gratuităţi pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare: „Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens. Peste de 5.000 de masini ale presei au gratuităţi. Multe zeci de mii de maşini ale persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor. Am fost informat că aici exista si un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menţine gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinaţie, conform legii”.

Potrivit primarului general, mai sunt 86.000 de maşini electrice şi hibride, inclusiv „mild hybrid”, care „se bat” pe cele circa 40.000 de locuri de parcare: „Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuităţi, iar bugetul PMB este în piuneze”.

Mașinile care vor fi ridicate

În ceea ce priveşte crearea unor noi locuri de parcare, Ciucu a spus că va veni cu informaţii pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcţie de buget şi, poate, parteneriate public-privat: „Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan, doar punem la punct ce există. I-am dat în lucru viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaţionalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcţioneze în Inelul Central, dar decizia finala va fi luată după discuţii cu primarii sectoarelor”.

