Amenzi de până la 2.000 de lei. Obligații de respectat în 24 de ore

Amenzi de până la 2.000 de lei. Obligații de respectat în 24 de ore
Comercianții, asociațiile de proprietari și locuitorii de case din București au obligația legală de a îndepărta zăpada de pe trotuare și țurțurii de pe acoperișuri și balcoane în termen de 24 de ore de la încetarea ninsorii. Poliția Locală a verificat respectarea acestor reguli și a emis aproape 300 de somații.

Luni, polițiștii locali au efectuat sute de verificări pentru a se asigura că legea este respectată. În cazul blocurilor cu magazine sau prestatori de servicii la parter, aceste unități sunt responsabile de curățarea trotuarelor aferente spațiilor lor.

Primăria Capitalei a transmis că măsurile sunt menite să prevină accidentele și să asigure circulația pietonală în siguranță, în condițiile în care stratul de zăpadă variază între 12 și 15 centimetri, cu denivelări cauzate de viscol.

Nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni, cu amenzi de până la 2.000 de lei. Pachetul de măsuri include reguli stricte pentru depozitarea zăpezii, obligații speciale pentru comercianți și intervenții organizate de autorități în cazul ninsorilor abundente sau poleiului.

 Obligațiile pe timp de iarnă. Ce prevede legea

Deszăpezire

Deszăpezire. Sursa foto: Arhiva EVZ

Conform normelor de salubrizare din HCGMB nr. 120/2010:

-țurțurii de pe acoperișuri trebuie îndepărtați imediat;

-zăpada și gheața de pe trotuare trebuie curățate în maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii;

-zăpada trebuie depozitată astfel încât să nu afecteze traficul auto sau pietonal;

-este interzisă aruncarea zăpezii pe spațiile verzi sau pe carosabil.

La clădirile cu activitate comercială la parter, aceste obligații revin unităților respective pe durata programului lor de funcționare.

Amenzile pentru cei care încalcă legea

Persoanele fizice care nu curăță trotuarele pot fi amendate între 200 și 500 de lei pentru fiecare contravenție. Pentru firme, asociații de proprietari sau administrații de imobile, amenzile pot varia între 500 și 2.000 de lei. Constatarea contravențiilor se face de Poliția Locală sau polițiile de sector, iar sancțiunile sunt aplicate la 24 de ore după încetarea ninsorii.

Operatorii economici autorizați pe domeniul public trebuie să se asigure că zona în care își desfășoară activitatea este curățată de zăpadă și gheață pe durata sezonului rece, respectând aceleași reguli ca restul proprietarilor.

Prognoza meteo pentru București

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne geroasă până miercuri, cu temperaturi minime care pot ajunge la minus 9 grade. Noaptea de luni spre marți va fi cea mai rece din acest interval.

Începând de joi, temperaturile vor crește brusc, devenind pozitive chiar și pe timpul nopții. Autoritățile avertizează asupra riscului de topire a zăpezilor și de formare a poleiului, ceea ce poate crea condiții periculoase atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.

 

