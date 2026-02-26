Vremea

Prognoza meteo, 26 februarie. Vremea se încălzește ușor în majoritatea regiunilor. Unde vor fi condiții de ceață

Ghiocei. Sursa foto: Pixabay
Vremea se va ameliora semnificativ, iar temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării, însă în prima parte a zilei sunt așteptate înnorări în nord-est, sud-est și sud-vest, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 26 februarie. Maxime de până la 9 grade în unele zone

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în est, unde rafalele pot atinge 40–50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 9 grade Celsius, iar cele minime între -9 și 1 grad.

În depresiunile din Carpații Orientali, valorile termice pot coborî spre -15 grade. Dimineața izolat se va semnala ceață.

Zi cu temperaturi mai scăzute în Capitală

În Capitală, vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, devenind mai mult senin spre seară.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 6 grade, iar minima va coborî între -7 și -4 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Prognoza meteo pe termen lung

Până pe 2 martie, valorile termice vor depăși mediile climatologice, iar precipitațiile vor fi mai reduse în sud, în timp ce nordul ar putea înregistra ușoare excedente.

În prima săptămână din martie, între 2 și 9, temperaturile medii vor rămâne peste normal în toate regiunile, cu abateri mai pronunțate în vest, iar cantitățile de precipitații se vor menține apropiate de mediile obișnuite.

Primăvara își va face simțită prezența și în perioada 9 – 16 martie, când regiunile intracarpatice vor înregistra valori ușor mai ridicate decât normalul, iar restul țării se va afla aproape de media sezonieră. Regimul precipitațiilor va rămâne relativ constant, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Tendința de încălzire se va accentua între 16 și 23 martie, când temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice la nivel național, iar cantitățile de precipitații vor rămâne în limite normale pentru această perioadă a anului.

