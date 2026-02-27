Politica

Nicușor Dan, reacție la sesizarea făcută de AEP și care vizează finanțarea campaniei din 2025

Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Nicușor Dan, președintele României, a reacționat, într-o postare publicată pe contul de Facebook, după ce în spațiul public au reapărut informații legate de sesizarea pe care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a făcut-o către Parchetul General. Și care vizează finanțarea de care a avut parte liderul de la Cotroceni în campania prezidențială din 2025.

Nicușor Dan a spus că nu este nicio noutate legat de acest subiect, care a mai fost dezbătut. „Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”, a spus președintele pe rețeaua socială.

Alegeri

Alegeri. Sursa foto: Arhiva EVZ

Nicușor Dan: „A făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic”

„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării”, a mai transmis liderul de la Cotroceni.

Discuția dusă în altă zonă

El a mai scris în mesajul respectiv și despre oo altă problemă, cum ar fi cea a construcțiilor ilegale.

„Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea. Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile.”

Proiecte speciale