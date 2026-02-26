Despăgubiri de 100.000 de euro pentru un biciclist din București, care și-a pierdut splina din cauza unei gropi. Procesul a durat 12 ani

Un bărbat va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor București, după ce, în urmă cu aproape 12 ani, a căzut cu bicicleta într-o groapă de pe carosabil și a suferit răni grave.

La aproape 12 ani de la producerea incidentului și după un proces îndelungat, instanța a decis ca Administrația Străzilor București să achite 100.000 de euro despăgubiri morale unui bărbat care și-a pierdut splina după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă nesemnalizată de pe carosabil.

Accidentul s-a produs în iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă, la intersecția cu strada Ion Câmpineanu, în timp ce bărbatul circula regulamentar cu bicicleta. Din cauza lipsei semnalizării și a iluminatului stradal slab, acesta nu a reușit să evite groapa și a suferit răni grave.

Autoritățile au deschis inițial un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, însă identificarea celor responsabili a durat mai bine de zece ani, iar fapta s-a prescris. Ulterior, instanța civilă a decis ca despăgubirile morale să fie plătite.

Ion Vărzaru, avocatul bărbatului, a declarat că, în cazul unui astfel de incident, persoana afectată ar trebui să depună o plângere penală.

„Au trecut 12 ani din momentul în care s-a întâmplat. În tot acest timp a fost o luptă pentru dreptate. După 12 ani de tergiversări, justiția a demonstrat că, deși uneori întârzie, nu renunță. Pentru clientul meu, hotărârea nu înseamnă doar despăgubiri, ci și recunoașterea unui adevăr, că viața și siguranța unui cetățean contează iar neglijența nu poate rămâne fără consecințe. Administrația Străzilor a încercat să paseze răspunderea în permanență, să demonstreze că alte entități ar fi fost responsabile. Era singura entitate în măsură să constate și să remedieze deficiențele din carosabil”, a spus acesta, la Digi 24.

Gropile apărute pe numeroase străzi din București, după ninsori și ger, creează dificultăți pentru șoferi. Mulți ajung în service cu pene, roți deteriorate sau jante îndoite.

În unele zone, dimensiunea craterelor a determinat mutarea unei stații de autobuz aflate în apropierea Parlamentului. Administrația Străzilor a anunțat că a început lucrările de reparare a carosabilului afectat.