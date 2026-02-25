Șoferii vor putea depune constatarea amiabilă online și vor primi despăgubiri mai mari în cazul accidentelor minore

Republica Moldova. Șoferii care sunt implicați în accidente rutiere minore vor putea, în curând, să completeze constatarea amiabilă direct online, fără drumuri la asigurator și fără formulare pe hârtie. În plus, statul vrea să mărească suma maximă care poate fi despăgubită în astfel de cazuri. Proiectul a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și urmează să fie supus consultărilor publice.

Conform proiectului, pentru formularele completate pe hârtie, plafonul maxim al despăgubirilor va crește de la actualul nivel de 15.000 de lei până la 25.000 de lei. În schimb, dacă constatarea amiabilă este depusă online, limita va ajunge până la 50.000 de lei, o valoare de aproape două ori mai mare decât cea aplicată în prezent. Aceste modificări se vor aplica în cazul accidentelor rutiere minore, atunci când nu există victime și când părțile implicate ajung la un acord la locul producerii evenimentului.

De mai mulți ani, poliția nu mai intervine la accidentele minore dacă șoferii implicati se înțeleg la fața locului și completează un formular în care își asumă responsabilitatea pentru pagubele materiale. Mecanismul aplicat din 2019 a încurajat tot mai mulți conducători auto să soluționeze rapid și simplu astfel de situații, fără a bloca traficul sau a chema patrulele de poliție.

Reprezentanții CNPF propun ca în locul formularelor fizice, șoferii să poată folosi o aplicație digitală – EVO, dezvoltată împreună cu Agenția de Guvernare Electronică pentru a completa și transmite online constatarea amiabilă direct la societatea de asigurări. În schimb, formularul electronic va solicita aceleași informații importante, dar cu avantajul verificării automate a datelor și înregistrării digitale a accidentului.

Vicepreședintele CNPF, Adrian Gheroghiță, a explicat că digitalizarea procedurii va reduce semnificativ riscurile de fraudă și va face sistemul mai transparent pentru toți participanții la trafic. În timp ce formularul pe hârtie poate fi completat manual, cu posibile greșeli sau omisiuni, platforma online va ghida utilizatorul pas cu pas și va facilita transmiterea rapidă a datelor către asigurator.

Introducerea unei constatări amiabile online ar putea schimba semnificativ modul în care sunt rezolvate accidentele minore în Republica Moldova. Șoferii vor avea posibilitatea să completeze online formularul de constatare, fie de pe telefon, fie de pe calculator, imediat după producerea accidentului. De asemenea să transmită documentul direct la compania de asigurări și să beneficieze de un plafon mai mare pentru despăgubiri dacă aleg varianta digitală.

Companiile de asigurări, la rândul lor, vor avea acces mai rapid la informații veridice, reducând riscurile de fraudă și simplificând procesul de evaluare și decontare a daunelor. În plus, datele structurate și monitorizate digital vor permite autorităților și societății să urmărească în timp real evoluția accidentelor minore și să ia măsuri preventiv-educative acolo unde este necesar.

Statistica preliminară oferită de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pentru începutul anului 2026 arată că, în luna ianuarie, pe drumurile din Republica Moldova au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, în urma cărora 17 persoane și-au pierdut viața, iar 161 au fost rănite. Deși aceste cifre pot părea îngrijorătoare, numărul incidentelor grave este mai scăzut în comparație cu perioade similare din anii trecuți.

Proiectul de modificare a constatării amiabile va fi supus consultărilor publice, perioadă în care reprezentanții industriei auto, asigurătorii, experții în siguranță rutieră și societatea civilă vor putea să vină cu propuneri și observații. După finalizarea consultărilor și avizarea finală, mecanismul ar putea fi introdus oficial și implementat pe scară largă.