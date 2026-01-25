Accidente din cauza poleiului în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Șoferii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale

Republica Moldova. Un autovehicul a deraiat de pe carosabil duminică, 25 ianuarie, la ieșirea din orașul Sângera, municipiul Chișinău, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru că nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece.

Incidentul a avut loc în contextul formării poleiului pe mai multe artere rutiere din țară, fenomen care a crescut semnificativ riscul producerii accidentelor, atenționează Inspectoratul General al Poliției.

Din fericire, în urma acestui incident nu au fost raportate victime, însă cazul este un nou semnal de alarmă privind pericolele deplasării pe drumurile alunecoase fără respectarea regulilor de siguranță.

Cinci accidente rutiere au fost înregistrate astăzi în raionul Orhei, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit poliției, patru dintre accidente s-au produs din cauza carosabilului alunecos, iar un caz a fost provocat de echiparea necorespunzătoare a autovehiculului pentru sezonul rece.

Pentru prevenirea altor incidente, peste zece echipaje de poliție sunt mobilizate în raionul Orhei, unde monitorizează traficul rutier și desfășoară acțiuni de prevenire.

Autoritățile avertizează că, în condițiile actuale, drumurile au devenit extrem de periculoase, mai ales în zonele deschise, pe poduri, pante și sectoare slab iluminate. Pe mai multe străzi și trasee naționale s-a format polei, iar temperaturile scăzute favorizează menținerea gheții pe carosabil.

Poliția îndeamnă șoferii să nu pornească la drum dacă autovehiculele nu sunt echipate cu anvelope de iarnă și să evite deplasările neesențiale. Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante.

Inspectoratul General al Poliției anunță că circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile pe mai multe drumuri naționale, inclusiv pe traseul Chișinău–Leușeni și în zona localității Ulmu din raionul Ialoveni. Echipajele de poliție sunt mobilizate în teren și monitorizează situația pentru a preveni producerea incidentelor rutiere.

„Pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Recomandăm șoferilor să circule cu maximă prudență, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante”, a transmis Poliția într-un mesaj public.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în noaptea de 25 ianuarie, pe traseele naționale au fost mobilizate aproximativ 90 de utilaje speciale și peste 100 de muncitori rutieri. Intervențiile au vizat atât drumurile naționale, cât și cele regionale, în special sectoarele cu risc sporit de alunecare.

Drumarii au intervenit în raioanele Briceni, Ocnița, Călărași, Strășeni, Leova, Căinari, Cantemir, Ștefan Vodă, Hâncești, Orhei și în alte zone ale țării. Lucrările s-au concentrat pe pante, curbe periculoase, drumuri intens circulate și legături între localități, pentru menținerea viabilității rețelei rutiere.

Și în municipiul Chișinău, serviciile municipale desfășoară lucrări de combatere a poleiului pe străzi, trotuare, în stațiile de așteptare a transportului public, precum și în parcuri și pe alei. Potrivit Primăriei Chișinău, este împrăștiat material antiderapant pentru prevenirea formării ghețușului și reducerea riscurilor de accidente.

Autoritățile vin și cu recomandări pentru pietoni, care sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locuri special amenajate, să manifeste prudență sporită și să acorde ajutor persoanelor aflate în dificultate. Cetățenii sunt încurajați să evite deplasările neesențiale și să rămână acasă, dacă nu există urgențe.

În caz de situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.