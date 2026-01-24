Prima zi de weekend aduce ninsori și temperaturi scăzute în Republica Moldova

Vremea se răcește în toată Republica Moldova, azi, 24 ianuarie, valorile termice încep să coboare sub 0 grade Celsius, cerul va fi înnorat toată ziua, după cum au informat meteorologii, Maximele de sâmbătă se vor încradra între valorile de 1 și -3 grade Celsius, cu o minimă de -3 grade pe timp de noapte.

Vântul va avea intensificări pe alocuri în centrul țării și în nord, sunt anunțate ninsori în nord și în est. La Cahul va fi 1 grad, la Chișinău și Ștefan-Vodă mercurul din termometre va coborî până la -1 grad Celsius, iar la Briceni, la Bălți și la Rîbnița vor fi -3 grade Celsius. Mâine, va ploua în centru și în est, maximele ajung la 0 - 5 grade Celsius.

Azi, în România, vremea va fi închisă în regiunile extracarpatice și local în zonele joase din centru, cu ceață pe alocuri, iar în rest, cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei, doar izolat vor fi precipitații slabe, burniță sau fulguială în sud și est și precipitații mixte slabe în extremitatea de nord, însă noaptea se vor semnala ploi locale în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest, iar la munte vor fi precipitații mixte, conform ANM.

Îndeosebi noaptea vor fi depuneri de polei, pe arii restrânse în centru și sud-vest și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali, unde vor fi viteze în general de 40…60 km/h.

Sub aspect termic, în vest, nord-vest și parțial în centru, precum și la munte vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă și vor fi valori de temperatură peste normalul climatologic specific al perioadei, iar în rest nu vor fi variații semnificative, astfel că maximele vor fi cuprinse între -2 grade în nordul Moldovei și 11…12 grade Celsius în Dealurile de Vest, iar cele minime se vor situa între -5 și 6 grade Celsius.