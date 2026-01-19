Gerul se mai înmoaie în Republica Moldova, la început de săptămână

Săptămâna debutează cu ger în Republica Moldova, dar temperaturile vor crește comparativ cu cele ce s-au înregistrat în weekend, după cum au informat meteorologii. Maximele de luni vor atinge valori de -3 până la -6 grade Celsius, se va răci considerabil pe timp de noapte, atunci când mercurul din termometre va coborî la -12 grade.

Cerul va fi înnorat în majoritatea zonelor țării, parțial senin în sud și în sud-est. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla moderat. Vor fi -3 grade la Ștefan-Vodă și -4 grade Celsius la Cahul. La Chișinău se vor consemna -5 grade, iar la Briceni, la Bălți și la Rîbnița vor fi -6 grade Celsius. Mâine, valorile termice se vor încadra între -1 și -8 grade.

Azi, în România, vemea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor țării, iar în partea de nord a Moldovei, pe văile și depresiunile din Transilvania, vor fi valori termice foarte scăzute și pe parcursul zilei.

Cerul va fi senin la munte și în dealurile subcarpatice, iar în rest, local se va semnala nebulozitate joasă stratiformă și pe arii restrânse ceață asociată cu depuneri de chiciură, după cum au anunțat meteorologii.

La începutul intervalului în regiunile sudice, izolat și trecător vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -21 și -5 grade.

La început de săptămână, în București, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -5…-4 grade, iar cea minimă va fi de -13…-10 grade Celsius, conform ANM.