Ger extrem în Republica Moldova, valorile termice ating noi recorduri

O zi extrem de friguroasă în Republica Moldova, azi, 16 ianuarie, cu temperaturi sub media acestei perioade, conform specialiștilor meteo. Valorile termice din timpul zilei vor oscila de la -4 grade Celsius la -10 grade, iar în timpul nopții se va ajunge chiar și la -14 grade. Cerul va fi însă senin în toată țara, nu sunt anunțate precipitații, vântul va sufla moderat.

Sunt anunțate -4 grade Celsius la Ștefan-Vodă, -5 grade Celsius la Cahul, vor fi -7 grade la Chișinău, -9 grade Celsius la Bălți și câte -10 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița. Gerul va persista și mâine, valorile termice vor fi cuprinse între -6 grade și -10 grade Celsius, cerul va fi mai mult înnorat în majoritatea zonelor Republicii Moldova.

În România, nou val de aer rece va cuprinde România, determinând o scădere accentuată a temperaturilor, conform celor de la ANM. Noaptea de vineri va fi mai rece decât cea precedentă, cu ger în Moldova, local în Muntenia, Dobrogea și în estul Transilvaniei. Vor continua precipitațiile slabe: ploi în Banat și Crișana, precipitații mixte în zonele montane și în Transilvania, iar în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea vor predomina ninsorile. În mod izolat, sunt șansse să se formeze polei.

Mâine și sâmbătă, frigul se va accentua și mai mult. Sâmbătă, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei în regiunile intracarpatice, însă în restul țării vor continua să scadă. Va fi ger ziua în nordul Moldovei și noaptea în nord, centru și est. Temperaturile maxime se vor încadra între –11 și 4 grade Celsius, iar minimele între –15 și –4 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, au mai informat meteorologii.

Duminică, valorile termice ating și valori de -18 grade Celsius.