MAE: Suspendarea vizelor de imigrare către SUA nu afectează călătoriile moldovenilor

Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a oferit explicații publice după ce Republica Moldova a fost inclusă pe lista celor 75 de state pentru care Departamentul de Stat al Statelor Unite suspendă, pe termen nedeterminat, procesarea vizelor de imigrare. Autoritățile de la Chișinău subliniază că decizia are un caracter administrativ și nu afectează accesul cetățenilor moldoveni în SUA pentru șederi temporare.

Potrivit MAE, măsura anunțată de autoritățile americane urmează să intre în vigoare începând cu data de 21 ianuarie 2026 și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice, cunoscut sub denumirea de „public charge”. Ministerul precizează că suspendarea procesării vizelor de imigrare nu reprezintă o interdicție generală de călătorie sau de acces în Statele Unite pentru cetățenii Republicii Moldova.

Instituția mai explică faptul că vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate, iar vizele neimigrante, inclusiv cele turistice, de studii, de muncă sau de afaceri, nu sunt afectate și continuă să fie procesate și eliberate în regim normal. De asemenea, cererile pentru vize de imigrare pot fi în continuare depuse și supuse interviurilor consulare, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată.

MAE apreciază că impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este unul limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare eliberate anual la Chișinău a fost constant redus în ultimii ani. Totodată, ministerul reamintește că vizele de imigrare permit stabilirea permanentă în Statele Unite, fiind diferite de vizele neimigrante, care sunt destinate șederilor temporare.

Pentru informații oficiale și actualizate, cetățenii sunt îndemnați să consulte pagina Ambasadei SUA la Chișinău și platforma travel.state.gov.

Republica Moldova a fost inclusă pe lista celor 75 de țări vizate de suspendarea procesării vizelor de imigrare, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat al SUA, consultat de Fox News. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu al administrației americane de a înăspri controalele asupra solicitanților de vize, în baza prevederii „public charge” din legislația privind imigrația.

Deocamdată, informația nu a fost confirmată oficial de Departamentul de Stat, însă articolul publicat de Fox News a fost distribuit pe rețeaua X de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, fapt care a contribuit la creșterea vizibilității subiectului.

Suspendarea este programată să intre în vigoare la 21 ianuarie și vizează state din Europa, Asia, Africa și America Latină, printre care Rusia, Iran, Somalia, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Irak, Egipt, Yemen și Republica Moldova.

Decizia este prevăzută într-un memorandum al Departamentului de Stat al SUA, care le solicită ofițerilor consulari să aplice strict criteriul „public charge”, în timp ce autoritățile americane reevaluează procedurile de screening și verificare. Suspendarea va rămâne în vigoare până la finalizarea acestui proces, fără a fi anunțat un termen-limită.

Excepțiile vor fi foarte limitate și vor fi acordate doar în urma unei analize detaliate a riscului ca solicitantul să devină dependent de beneficii sociale în Statele Unite. Evaluarea va lua în calcul factori precum starea de sănătate, vârsta, nivelul de educație, cunoașterea limbii engleze, situația financiară și eventualele nevoi de îngrijiri medicale pe termen lung. Solicitanții mai în vârstă sau cei care au beneficiat anterior de asistență publică ar putea avea șanse mai reduse de aprobare a vizei.

Măsura se înscrie în contextul înăspririi politicilor de imigrație promovate de administrația președintelui Donald Trump. Potrivit datelor Departamentului de Stat al SUA, citate de Fox News, în anul 2025 au fost revocate peste 100.000 de vize, un nivel record, de peste două ori mai mare comparativ cu anul 2024.