SUA suspendă vizele de imigrare pentru 75 de țări. Republica Moldova, pe listă

Administrația Trump a decis suspendarea pe termen nedeterminat a procesării vizelor de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, măsură care restrânge suplimentar accesul legal în Statele Unite. Decizia a fost anunțată miercuri de Departamentul de Stat al SUA și intră în vigoare începând cu 21 ianuarie, potrivit BBC.

Departamentul de Stat a precizat că administrația urmărește să pună „capăt abuzurilor” comise de „cei care ar extrage resurse de la poporul american” prin folosirea programelor de asistență socială și a beneficiilor publice. Măsura se înscrie în eforturile mai ample ale președintelui Trump de a limita atât imigrația ilegală, cât și pe cea legală, de la revenirea sa la Casa Albă.

În acest context, administrația suspendase deja procesarea vizelor de imigrare pentru persoane din Brazilia, Iran, Rusia și Somalia.

„Departamentul de Stat își va exercita autoritatea de lungă durată pentru a declara neeligibili potențialii imigranți care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite și ar exploata generozitatea poporului american”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt adjunct principal al Departamentului de Stat al SUA.

Potrivit acestuia, Departamentul, condus de secretarul de stat Marco Rubio, va suspenda procesarea vizelor în perioada reevaluării procedurilor „pentru a preveni intrarea cetățenilor străini care ar apela la ajutoare sociale și beneficii publice”.

Conform informațiilor transmise de Associated Press, Departamentul de Stat le-a cerut ofițerilor consulari să oprească primirea cererilor de viză de imigrare din țările afectate. Suspendarea nu vizează însă vizele de non-imigrare, precum cele turistice temporare sau cele de afaceri.

În ultimele luni, autoritățile americane au înăsprit restricțiile de migrație pentru state considerate de administrația Trump drept riscuri pentru securitatea națională, inclusiv Rusia, Iran, Afganistan și mai multe țări din Africa.

După ce, în luna noiembrie, un imigrant din Afganistan a fost acuzat de implicare în împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington, D.C., administrația a interzis sau a limitat intrarea cetățenilor din 19 țări. În decembrie, aceste restricții au fost extinse pentru persoane din alte cinci state și pentru cei care călătoreau cu documente emise de Autoritatea Palestiniană.

Totodată, au fost suspendate procedurile de azil, de obținere a cetățeniei și cererile de carte verde pentru imigranții din primele 19 țări incluse în interdicție.

Potrivit Fox News, lista completă a țărilor afectate de suspendarea procesării vizelor de imigrare include următoarele țări: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Cuba, Republica Democrată Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Sfânta Lucia, Saint Vincent și Grenadinele, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan și Yemen.