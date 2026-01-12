Social

În centrul Chișinăului, Târgul de Crăciun se prelungește până pe 25 ianuarie. Premii și surprize pentru vizitatori

În centrul Chișinăului, Târgul de Crăciun se prelungește până pe 25 ianuarie. Premii și surprize pentru vizitatoriSursa foto: Facebook/ Ion Ceban
Republica Moldova. Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a fost prelungit cu o săptămână, până pe 25 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de primarul Chișinăului, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei, desfășurată pe 12 ianuarie.

„La solicitarea mai multor locuitori și în baza numeroaselor demersuri primite, am decis să prelungim activitatea Târgului de Crăciun până la 25 ianuarie, nu mai târziu. Avem mulți oaspeți și conaționali care vin acasă, iar această decizie le oferă mai mult timp să se bucure de sărbători”, a declarat primarul.

Tombolă și premii pentru participanți

Evenimentul se va încheia cu o tombolă specială, în cadrul căreia vor fi oferite premii tuturor cetățenilor care au participat la concursul de informare organizat de Primăria Chișinău. Reprezentanții administrației locale au precizat că prelungirea târgului nu implică costuri suplimentare față de bugetul deja aprobat.

Până în prezent, aproximativ 2.000 de persoane s-au înscris pentru tombolă și vor primi informații suplimentare pe adresa de e-mail indicată la înscriere. Printre premiile pregătite se numără abonamente la parcuri de distracție și magazine, dar și o motocicletă, oferite de partenerii evenimentului.

Opt mari companii din România, amendate cu milioane de euro pentru practici anticoncurențiale ce vizau angajații
Rețeta succesului de la Smiley. Disciplina e baza chiar și atunci când nu ai chef

Tradiție și distracție pentru întreaga familie

Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă pe 5 decembrie 2025. În centrul capitalei a fost inaugurat un brad de 15 metri, în jurul căruia a fost amenajat tradiționalul târg de Crăciun, cu vin fiert, plăcinte și produse artizanale.

Pe perioada sărbătorilor de Revelion și Crăciun, pe stil nou și vechi, în Piața Marii Adunări Naționale au avut loc numeroase concerte cu artiști autohtoni, menite să ofere chișinăuienilor momente de bucurie și relaxare.

Sursa foto: Facebook/Ion Ceban

Un punct de atracție pentru întreaga capitală

Prelungirea târgului le oferă locuitorilor capitalei și vizitatorilor ocazia de a se bucura mai mult timp de tradițiile de iarnă și de atmosfera specifică sărbătorilor. În plus, participanții pot lua parte la tombola cu premii, iar familiile au posibilitatea să viziteze standurile cu produse locale și cadouri de sezon.

Astfel, târgul din PMAN continuă să fie un punct de atracție pentru chișinăuieni și pentru oaspeții capitalei, oferind o experiență completă de iarnă și sărbătoare, care combină distracția, cultura și tradițiile locale.

America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!

