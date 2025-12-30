Revelion în centrul Chișinăului. Trafic sistat în PMAN, transport public prelungit și concert-maraton până dimineață

Republica Moldova. Circulația transportului public în centrul capitalei va fi sistată în perioada 31 decembrie, începând cu ora 20:00, și până pe 1 ianuarie, la ora 07:00. Totodată, în noaptea de Revelion, autoritățile municipale anunță extinderea programului de activitate, până la ora 02:00, pentru mai multe rute de transport public.

Restricțiile de circulație vor fi aplicate pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile A. Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, cu ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN), acolo unde vor avea loc evenimentele festive dedicate Revelionului.

Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), în noaptea dintre ani va fi extins programul de circulație pentru rutele de troleibuz nr. 2, 8, 10, 12, 22 și 25, precum și pentru rutele de autobuz nr. 2, 5, 9, 23, 26, 33 și 47, care vor circula până la ora 02:00.

În perioada restricțiilor, troleibuzele și autobuzele care traversează Piața Marii Adunări Naționale vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Măsura este luată în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate sărbătorii de Revelion.

RTEC precizează că personalul liniar va fi la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare privind modificările de itinerar și program.

Primăria Chișinău a publicat și programul complet al evenimentelor care vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale. Pentru seara de miercuri, 31 decembrie 2025, autoritățile capitalei promit „un concert de excepție și un spectacol de focuri de artificii”.

Printre artiștii anunțați se numără formația „Zdob și Zdub”, Zinaida Julea, Frații Advahov, Ion Suruceanu și Pașa Parfeni.

Evenimentele vor începe la ora 20:00. Până la ora 22:00, pe scena din PMAN vor evolua: Dorel Burlacu Orchestra, Nelly Ciobanu, Catharsis, Georgeta Voinovan, Aura, Brio Sonores, Dara, Cătălin Josan, Pașa Parfeni, Tania Cergă, Diana Rotaru, Mariana Mihăilă, Stela Mitriuc, Ricky Ardezianu, Gicu Cimbir, Carolina Gorun și Sergiu Țurcanu.

În intervalul 22:00–23:45, pe scenă vor urca Orchestra municipală de muzică populară, condusă de Vitalie și Vasile Advahov, alături de Zinaida Julea, Ion Suruceanu, Mihai Ciobanu, Nina Crulicovschi, Maria Iliuț și „Crenguță de Iederă”, Maria Stoianov, Anatol Mîrzenco, Geta Burlacu, Vitalie Dani, Natalia Barbu, Adrian Ursu, Pașa Parfeni și Daniel & Lucian Advahov, ansamblul folcloric „Romanița”, precum și cete de urători.

Conform programului autorităților capitalei, între orele 23:45 și 00:00 va avea loc o „urare pentru Chișinău”. La acest moment vor participa: „Zdob și Zdub”, Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Frații Advahov, Maria Iliuț & „Crenguță de Iederă”, Maria Stoianov, Anatol Mîrzenco, Geta Burlacu, Vitalie Dani, Natalia Barbu, Natalia Gordienco, Alex Luca și ansamblul folcloric „Romanița”. Ulterior, primarul capitalei va adresa un mesaj de felicitare.

Între orele 00:00 și 00:10 este programat un spectacol de artificii. De la 00:10 până la 01:00, pe scena din PMAN va evolua formația „Zdob și Zdub”, iar între orele 01:00 și 02:00 atmosfera va fi întreținută de Dj Fox&Ra și Milla Danilceac.

În contextul organizării spectacolelor cu artificii, avocatul poporului, Ceslav Panico, și avocatul poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au solicitat autorităților responsabile să interzică comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, inclusiv petarde, artificii, fumigene și alte dispozitive similare, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Potrivit acestora, utilizarea focurilor de artificii și a altor produse pirotehnice poluează aerul, apa și solul, afectează animalele domestice și sălbatice și prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor, inclusiv arsuri, traumatisme sau pierderea auzului. De asemenea, zgomotele bruște pot provoca panică, anxietate și reacții traumatice, în special în rândul copiilor, refugiaților afectați de conflict, persoanelor în etate și celor cu tulburări mentale.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că autoritățile încearcă să identifice o soluție în cazul focurilor de artificii. Potrivit oficialului, soluția trebuie să protejeze mediul, dar să nu afecteze semnificativ agenții economici din domeniu.

Întrebat de jurnaliști dacă o decizie va fi luată până la sărbători, ministrul a precizat: „Noi venim cu recomandarea de a nu utiliza aceste substanțe”.