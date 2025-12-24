Social

Chișinăul intră în sărbătoare. De Crăciun, trafic va fi oprit în Piața Marii Adunării Naționale

Chișinăul intră în sărbătoare. De Crăciun, trafic va fi oprit în Piața Marii Adunării NaționaleSursa foto: Primăria municipiului Chișinău
Republica Moldova. Centrul capitalei va fi parțial închis circulației rutiere pe 24 decembrie, în contextul desfășurării spectacolului dedicat Ajunului Crăciunului pe stil nou, organizat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Potrivit autorităților, traficul va fi sistat începând cu ora 13:00 și va rămâne restricționat până în dimineața zilei de 25 decembrie, la ora 06:00.

Circulația rutieră va fi oprită pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin. Măsura este necesară pentru montarea scenei și desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului artistic.

Sursa foto: Primăria municipiului Chișinău

Recomandările Poliției pentru șoferi

Poliția îndeamnă conducătorii auto să își planifice din timp traseele și să evite zona centrală a orașului pe durata restricțiilor, pentru a preveni ambuteiajele. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze rute alternative și să circule cu prudență sporită, adaptând viteza la condițiile de trafic și semnalizarea rutieră temporară.

Primăria municipiului Chișinău anunță că, pe durata sistării traficului, transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat. Majoritatea rutelor de troleibuz vor circula pe strada București, iar schemele complete ale itinerarelor modificate pot fi consultate pe paginile oficiale ale operatorilor de transport public.

Spectacol festiv în Piața Marii Adunări Naționale

Evenimentul artistic va începe la ora 18:00, pe scena amplasată în PMAN. În fața publicului vor evolua Ansamblul de violoniști „Divertisment”, Cristi Aldea-Teodorovici & Orchestra, Orchestra simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică „Doina”, precum și interpreții Mariana Bulicanu, Constantin Moscovic, Natalia Gordienco și Ion & Ruxanda Razza.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de prestațiile artiștilor Cornelia, Sanda și Marcel Ștefăneț, Lenuța Gheorghiță, Geta Burlacu și Aurel Chirtoacă, alături de formațiile „Brio Sonores”, „Millenium”, „Akord” și „DoReDoS”.

Sursa foto: Primăria Municipiului Chișinău

Concerte de Crăciun, de Revelion și pe stil vechi Programul festiv include și o serie de concerte. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, spectacolul va începe la ora 17:00 și va continua până la ora 22:00. De Revelion, atmosfera festivă va ține până după miezul nopții.

Un alt concert va fi organizat pe 6 ianuarie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului”, lângă Arcul de Triumf, pentru a marca Ajunul Crăciunului pe stil vechi. Evenimentul va începe la ora 17:00 și este așteptat să adune mii de vizitatori.

