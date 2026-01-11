Până în 2040, jumătate din românii din orașe vor fi afectați de valuri de căldură extreme

Până în 2040, jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme, iar diferența de temperatură dintre centrul Bucureștiului și zonele rurale adiacente poate ajunge până la 8 grade, arată raportul ‘Starea Climei România 2025, potrivit InfoClima România.

Anul 2025 a arătat că schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci o realitate prezentă, cu efecte vizibile şi tot mai frecvente. Temperaturile extreme, perioadele prelungite de secetă, precipitaţiile intense şi fenomenele meteo neobişnuite au pus presiune pe ecosisteme, infrastructură şi comunităţi, inclusiv în România.

Specialiştii platformei InfoClima România au explicat că 2025 a fost un an al contrastelor şi al provocărilor, dar şi al lecţiilor importante despre adaptare, rezilienţă şi necesitatea unei acţiuni informate. Observaţiile au fost publicate într-un articol de specialitate, la finalul anului trecut.

Raportul arată că temperatura medie anuală la nivel naţional a crescut cu 3,1 grade Celsius în 2024 faţă de perioada 1971–2000, iar cea mai lungă secetă recentă a durat 41 de luni, între martie 2022 şi iulie 2025. În 2024 au fost raportate peste 1.000 de fenomene asociate furtunilor severe, inclusiv peste 200 de cazuri de grindină mare şi peste 706 de evenimente cu vânt intens.

Documentul estimează că deceniul 2035–2045 va marca colapsul curentului subpolar din Atlantic, cu efecte climatice şi sociale în cascadă. Diferenţa maximă de temperatură între centrul Bucureştiului şi zonele rurale adiacente este de +3 până la +8 grade Celsius, iar economia românească emite aproape 500 g de CO2 pentru fiecare euro produs, cu 70% din energie primară din combustibili fosili.

Până în 2040, jumătate din populaţia urbană va fi afectată de valuri de căldură extreme, iar circa două milioane de hectare de porumb şi floarea-soarelui însămânţate în primăvara anului 2024 au fost compromise. Raportul arată că 70% dintre români ar fi dispuşi să participe la proiecte locale de energie regenerabilă, dacă acestea ar fi disponibile.

Indicele de alfabetizare ştiinţifică pentru România este de 4,84, sub media UE de 6,72. Experţii InfoClima România subliniază că adaptarea la schimbările climatice, reducerea emisiilor şi integrarea informaţiei climatice în politici publice devin necesităţi strategice pentru creşterea rezilienţei şi luarea de decizii pe termen lung.