Craiova, după București. Probleme cu apa caldă și căldura din cauza unei avarii la Electrocentrale

Electrocentrale Craiova a anunțat că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura temporar parametrii optimi ai temperaturii agentului termic livrat în rețeaua de termoficare. Reamintim că, în bucurești, mii de imobile au probleme cu apa caldă și căldura, din cauza unei avarii la CET Sud.

„Ministrul Bogdan Ivan a dispus de urgenţă constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situaţiei şi identificarea soluţiilor necesare pentru reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă, la parametrii optimi şi în cel mai scurt timp posibil”, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.

Potrivit sursei citate, pe baza analizelor celulei de criză, regimul normal de funcționare va fi restabilit la nivelul întregii rețele cel târziu până la data de 11 ianuarie, ora 12:00:

„Reducerea temperaturii agentului termic livrat către consumatori va fi resimţită treptat şi diferenţiat, în funcţie de distanţa faţă de sursă şi de poziţionarea punctelor termice în reţea”.

Electrocentrale Craiova se află în procedură de insolvență începând cu data de 15 decembrie, ceea ce a generat constrângeri semnificative asupra capacității de operare și a realizării investițiilor necesare.

„Ministerul Energiei a acţionat preventiv: încă din luna septembrie, a fost publicată în transparenţă decizională propunerea de alocare a 350 milioane lei, sumă solicitată prin memorandum Guvernului României, destinată susţinerii funcţionării termocentralei Craiova şi pregătirii acesteia pentru sezonul rece. Fondurile nu au fost aprobate. Din această sumă, aproximativ 20 milioane lei ar fi fost alocate achiziţionării a trei Cazane de Apă Fierbinte (CAF), cu o capacitate de 30 MW fiecare, în vederea înlocuirii unor echipamente vechi de peste 50 de ani, asupra cărora, de-a lungul timpului, au fost realizate numai intervenţii punctuale, fără o perspectivă sustenabilă pe termen mediu şi lung”, se arată în comunicat.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Electrocentrale Craiova a beneficiat de o alocare de 162 milioane euro pentru construirea unei noi centrale pe gaze naturale, în cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de 295 MW.

„Proiectul are termen de realizare august 2026. Contractul a fost semnat în anul 2023, însă investiţia a fost abandonată ca urmare a eşecului tuturor procedurilor de licitaţie organizate”, se mai arată în comunicat.