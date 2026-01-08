Social

Mii de blocuri din București primesc apă caldă și căldură sub parametrii normali

Comentează știrea
Mii de blocuri din București primesc apă caldă și căldură sub parametrii normaliCăldură. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Aproape 3.500 de imobile din Capitală au înregistrat furnizare deficitară a agentului termic, conform datelor de pe aplicația Termo Alert, platforma care monitorizează livrarea căldurii și apei calde la nivel urban. În 55 de cazuri, blocurile nu au beneficiat deloc de încălzire sau apă caldă.

Mii de imobile fără căldură și apă caldă

Cele mai afectate sunt sectoarele 2 și 3, unde problemele sunt legate în principal de debitul insuficient livrat de CET București Sud. Astfel, aproximativ 1.300 de blocuri din Sectorul 2 și aproape 2.000 de imobile din Sectorul 3 au avut deficiențe în furnizarea căldurii și apei calde. În plus, Sectorul 4 înregistrează dificultăți la aproximativ 150 de blocuri, iar Sectorul 5 la circa 30 de blocuri.

Apă caldă

Sursă foto: Arhiva EVZ

Alte aproximativ 40 de blocuri din Sectorul 2 au fost afectate de avarii la circuitul primar al sistemului de termoficare.

Problemele au fost inițiate de o avarie produsă la CET București Sud – ELCEN, unitate aflată în administrarea Ministerului Energiei, care a afectat parțial alimentarea cu agent termic în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5, anunța Compania Termoenergetica pe 4 ianuarie.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,   9 ianuarie 2026. O profeție a unei șamance iakute din secolul al XVII-lea
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   9 ianuarie 2026. O profeție a unei șamance iakute din secolul al XVII-lea
Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: Tot ce se întâmplă este o tentativă de șantaj
Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: Tot ce se întâmplă este o tentativă de șantaj

Intervenția tehnică, finalizată

ELCEN a informat că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud a fost finalizată pe 7 ianuarie, iar echipamentul a fost repus în funcțiune în condiții de siguranță. Reprezentanții ELCEN au subliniat că incidentul nu a constituit o avarie majoră, ci a fost gestionat în limitele siguranței, având în vedere vechimea și presiunea tehnică ridicată a sistemului energetic.

Căldură

Sursa foto: Arhiva EVZ

Instituția a mai precizat că, pe durata indisponibilității temporare a cazanului nr. 4, livrarea agentului termic către rețeaua de termoficare nu a fost întreruptă. CET București Sud a continuat să funcționeze cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 și două cazane de apă fierbinte, asigurând astfel continuitatea producției de energie termică.

Cine e de vină

De asemenea, ELCEN a comunicat că, începând cu 8 ianuarie, livrarea agentului termic către rețeaua de termoficare se realizează la parametrii optimi de temperatură, conform comenzilor primite de la Termoenergetica.

„Eventualele disfuncționalități apărute la nivelul apartamentelor nu sunt generate de activitatea ELCEN, ci țin de starea și funcționarea rețelei de transport și distribuție”, a subliniat compania.

Orice probleme de încălzire sau lipsa apei calde în locuințe depind în prezent de rețeaua de distribuție gestionată de Termoenergetica, nu de producția centralelor ELCEN.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Vio spune:
    8 ianuarie 2026 la 19:51

    Ce-i aia 'primesc caldura' ? In secolul XXI, nu si-au pus o amarata de centrala de apartament la 3000 RON, putorile ceausiste ? Au fost si programe de subventii pentru asta ? Noi, la Galati suntem in situatia de a avea centrale depasite si sa ne montam altele mai moderne. Si nu este nivelul de trai din Capitala. Numai pesedistii vor ' sa li se dea' !

Stiri calde

20:49 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   9 ianuarie 2026. O profeție a unei șamance iakute din secolul al XVII-lea
20:41 - Cum a dezertat Romică Țociu din armată. A sărit gardul și a plecat la mare
20:36 - Controale la 847 de autorități publice pentru selecția conducerii întreprinderilor de stat
20:27 - Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: Tot ce se întâmplă este o tentativă de șantaj
20:19 - Oana Lasconi, la protest pentru Venezuela după capturarea lui Maduro de forțele americane
20:11 - Moldovean ucis lângă Veneția. Autoritățile italiene au reținut un polițist local, suspectat de crimă

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale