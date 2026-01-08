Mii de blocuri din București primesc apă caldă și căldură sub parametrii normali

Aproape 3.500 de imobile din Capitală au înregistrat furnizare deficitară a agentului termic, conform datelor de pe aplicația Termo Alert, platforma care monitorizează livrarea căldurii și apei calde la nivel urban. În 55 de cazuri, blocurile nu au beneficiat deloc de încălzire sau apă caldă.

Cele mai afectate sunt sectoarele 2 și 3, unde problemele sunt legate în principal de debitul insuficient livrat de CET București Sud. Astfel, aproximativ 1.300 de blocuri din Sectorul 2 și aproape 2.000 de imobile din Sectorul 3 au avut deficiențe în furnizarea căldurii și apei calde. În plus, Sectorul 4 înregistrează dificultăți la aproximativ 150 de blocuri, iar Sectorul 5 la circa 30 de blocuri.

Alte aproximativ 40 de blocuri din Sectorul 2 au fost afectate de avarii la circuitul primar al sistemului de termoficare.

Problemele au fost inițiate de o avarie produsă la CET București Sud – ELCEN, unitate aflată în administrarea Ministerului Energiei, care a afectat parțial alimentarea cu agent termic în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5, anunța Compania Termoenergetica pe 4 ianuarie.

ELCEN a informat că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud a fost finalizată pe 7 ianuarie, iar echipamentul a fost repus în funcțiune în condiții de siguranță. Reprezentanții ELCEN au subliniat că incidentul nu a constituit o avarie majoră, ci a fost gestionat în limitele siguranței, având în vedere vechimea și presiunea tehnică ridicată a sistemului energetic.

Instituția a mai precizat că, pe durata indisponibilității temporare a cazanului nr. 4, livrarea agentului termic către rețeaua de termoficare nu a fost întreruptă. CET București Sud a continuat să funcționeze cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 și două cazane de apă fierbinte, asigurând astfel continuitatea producției de energie termică.

De asemenea, ELCEN a comunicat că, începând cu 8 ianuarie, livrarea agentului termic către rețeaua de termoficare se realizează la parametrii optimi de temperatură, conform comenzilor primite de la Termoenergetica.

„Eventualele disfuncționalități apărute la nivelul apartamentelor nu sunt generate de activitatea ELCEN, ci țin de starea și funcționarea rețelei de transport și distribuție”, a subliniat compania.

Orice probleme de încălzire sau lipsa apei calde în locuințe depind în prezent de rețeaua de distribuție gestionată de Termoenergetica, nu de producția centralelor ELCEN.