Bucureștenii au rămas fără apă caldă și căldură pentru trei zile. Patru din cele șase sectoare sunt afectate

Duminică dimineață, Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat producerea unei avarii la CET Sud, incident care afectează furnizarea căldurii și apei calde în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5. Reparațiile sunt estimate la trei zile, după care va mai fi nevoie de încă 24 de ore pentru revenirea parametrilor normali. Reprezentanții Elcen spun că depun eforturi pentru menținerea echipamentelor vechi în funcțiune și subliniază nevoia urgentă de investiții.

„O nouă avarie la CET Sud - ELCEN, care aparţine de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineaţă. De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzeşte sute de litri de apă. Astfel, furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, şi parţial în sectoarele 4 şi 5. Ca soluţie provizorie, vom aronda o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 la CET Progresul”, au transmis reprezentanții Termoenergetica.

Autoritățile precizează că, în acest moment, temperatura agentului termic pe turul primar este de 87°C, față de comanda de 95°C, iar presiunile sunt scăzute. Debitul maxim livrat de CET Sud este de 5.000–5.500 t/h, insuficient pentru asigurarea parametrilor optimi.

Potrivit ELCEN, finalizarea lucrărilor este estimată pentru 7 ianuarie. După repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este nevoie de încă aproximativ 24 de ore pentru ca rețeaua să se stabilizeze în punctele termice afectate, au mai transmis reprezentanții Termoenergetica.

„Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) informează că în data de 04.01.2026, ora 06:50, s-a produs declanşarea cazanului de abur nr 4 în incinta CET Bucureşti Sud, ca urmare a evoluţiei fisurării unei ţevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile. Acest incident a condus la oprirea turbinei cu abur nr 4 aferente acestui cazan. Intervenţiile tehnice asupra cazanului pot fi realizate doar după răcirea completă a acestuia, motiv pentru care durata estimată a indisponibilităţii este de aproximativ 3 zile. În prezent, nu există rezerve tehnice care să poată prelua integral sarcina grupului energetic indisponibilizat”, au precizat reprezentanţii Elcen.

În prezent, CET București Sud funcționează cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 și două cazane de apă fierbinte, configurație care permite menținerea livrării agentului termic, cu limitarea impactului la ieșirea din centrală.

„Subliniem că angajaţii ELCEN fac eforturi deosebite să menţină în funcţiune echipamente vechi puse în funcţiune în anii 60-70 şi nemodernizate la timp din cauza subfinanţării îndelungate a companiei ce a împiedicat acţiunile de reabilitare majoră a instalaţiilor. Datoria Termoenergetica către ELCEN este în prezent de aprox 1,5 miliarde lei. Investiţiile în modernizarea centralelor ELCEN sunt esenţiale. În lipsa acestor investiţii, grupurile energetice riscă avarii majore”, au mai transmis reprezentanții companiei.

ELCEN reamintește că, pe amplasamentul fostului CET Titan, au funcționat în trecut capacități modulare de producere a energiei termice, care suplimentau cu agent termic zone din estul și nord-estul Capitalei. Scoaterea lor din exploatare de către Termoenergetica a redus capacitatea locală și a crescut presiunea pe CET București Sud, limitând flexibilitatea centralei în situații de avarie și afectând echipamente deja foarte vechi.