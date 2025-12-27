O avarie la CET SUD a lăsat fără căldură și apă caldă patru sectoare din București. Remedierea mai durează

Zeci de mii de bucureșteni au rămas fără căldură, vineri, din cauza unei avarii la CET SUD, cele mai mari probleme fiind semnalate în Sectoarele 2 și 3 și parțial locuitorii din Sectoarele 4 și 5. Reprezentanții Termoenergetica au anunțat că defecțiunea va fi remediată pe parcursul zilei, dar va dura aproximativ 24 de ore până când căldura și apa caldă vor ajunge în robinete și calorifere.

Din cauza unei avarii apărute în dimineața zilei de 27 decembrie la CET Sud, al ELCEN, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Defecțiunea afectează temporar producția de energie termică.

Centrala aparține Ministerului Energiei, iar Termoenergetica a anunțat că lucrează pentru a remedia problema. Măsura are impact asupra furnizării căldurii, însă compania a anunțat că a monitorizat situația pe parcursul zilei și că va reveni cu actualizări privind restabilirea serviciului de energie termică.

Sunt afectate aproximativ 1.000 de blocuri, în principal din Sectoarele 2 și 3, și parțial din Sectoarele 4 și 5. Termoenergetica a precizat că avariile celor două cazane vor fi remediate până în ora 18:00.

Compania a subliniat că este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul se va echilibra complet. Doar după acest interval, apa caldă și căldura vor ajunge la robinete și în caloriferele locatarilor.

ELCEN a transmis că presiunile scăzute și calitatea apei de retur din rețeaua Termoenergetica au favorizat avaria și că primul cazan a fost repus în funcțiune la ora 11:20. Termoenergetica precizase că remedierea ar fi trebuit să se finalizeze până la ora 16:00.