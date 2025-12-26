Ambuteiaj pe DN2A. Două mașini implicate într-un accident, o victimă încarcerată

Un accident rutier în care au fost implicate șapte persoane s-a produs vineri, 26 decembrie 2025, în județul Constanța, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe Drumul Național 2A, la intersecția cu DJ 223.

Autoritățile au intervenit cu mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD, pentru a acorda asistență victimelor și pentru gestionarea traficului în zonă.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat vineri dimineață, când autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui accident între două autoturisme în intersecția DN2A cu DJ223.

În urma coliziunii, șapte persoane au fost implicate în eveniment, dintre care una se afla inconștientă și încarcerată în autovehiculul avariat.

La locul producerii accidentului au fost direcționate imediat forțele de intervenție din cadrul ISU Dobrogea.

Printre acestea se numără autospeciale pentru stingere și transport victime multiple, echipaje SMURD, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță și un elicopter SMURD solicitat în sprijin pentru evaluarea și transportul victimelor, în special pentru persoana inconștientă.

La fața locului, paramedicii și pompierii au desfășurat operațiuni pentru extracția victimei încarcerate și pentru acordarea primului ajutor celorlalte persoane implicate.

Mobilizarea a inclus resurse de la mai multe subunități ale ISU, inclusiv de la Stația Hârșova și Detașamentul Medgidia, care au intervenit cu autospeciale și echipaje medicale. În sprijin a fost convocat și elicopterul SMURD, potrivit informațiilor comunicate de sursele oficiale.

Pe lângă echipajele de pompieri și medicale, la locul accidentului s-au deplasat, de asemenea, și forțe de poliție din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Aceștia urmează să desfășoare cercetări pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii coliziunii între cele două autoturisme.

Accidentul a avut loc în zona Hanului Morilor, pe un tronson de drum național utilizat frecvent de traficul local și de tranzit.

După eveniment, autoritățile au semnalizat zona și au gestionat traficul pentru a preveni alte incidente și pentru a permite intervenția echipajelor de urgență. În urma coliziunii, traficul a fost temporar afectat, iar circulația autovehiculelor s-a desfășurat cu dificultate până la finalizarea operațiunilor de salvare.

Pompierii și poliția rutieră continuă cercetările pentru a stabili responsabilitățile în producerea accidentului.

Ancheta va include verificări privind viteza de deplasare, condițiile de trafic, starea tehnică a vehiculelor și eventuale abateri de la regulile de circulație.

Rezultatele acestor verificări vor fi comunicate ulterior de către autorități.