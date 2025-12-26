Tragedie la Prundu Bârgăului. Patru victime încarcerate

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în localitatea Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, în urma coliziunii dintre două autoturisme, patru persoane rămânând încarcerate, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

Accidentul s-a produs pe un segment de drum din localitate, iar autoritățile au fost alertate imediat. Echipele de intervenție s-au deplasat la fața locului pentru a acorda sprijin victimelor și pentru a asigura zona.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, „Accident rutier produs în localitatea Prundu Bârgăului, fiind implicate două autoturisme.

Din primele informații, în urma impactului au rezultat patru victime încarcerate.” Echipele de salvatori au intervenit rapid pentru extragerea persoanelor prinse în mașini.

La locul accidentului au ajuns pompierii militari și echipaje de ambulanță, care au început imediat operațiunile de descarcerare. Serviciile de urgență au acționat pentru acordarea primului ajutor și transportarea victimelor către unități medicale pentru investigații și tratament suplimentar.

Din primele date, nu au fost raportate detalii privind starea de sănătate exactă a victimelor, iar autoritățile continuă evaluarea situației la fața locului. Poliția efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii și eventualele cauze care au condus la accident.

Circulația rutieră pe segmentul afectat a fost temporar restricționată, pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și pentru a preveni alte incidente.

Autoritățile au recomandat șoferilor să evite zona sau să adopte rute alternative până la reluarea traficului în condiții normale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a subliniat importanța respectării regulilor de circulație și a recomandat prudență sporită în trafic, mai ales pe segmentele de drum cu risc crescut. Ancheta poliției va determina dacă factori precum viteza, neatenția sau condițiile de drum au contribuit la producerea accidentului.

Rămâne de văzut care va fi concluzia anchetei, iar autoritățile locale au anunțat că vor transmite informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.