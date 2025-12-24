Accident grav în Argeș. O femeie și-a pierdut viața, patru persoane rănite

O femeie a murit și alte patru persoane au fost rănite miercuri dimineața într-un accident rutier produs pe Drumul Național 65, în zona Lunca Corbului, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Argeș.

Evenimentul rutier a atras intervenția organelor de anchetă și a serviciilor de urgență, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a se stabili cauzele producerii acestuia.

Potrivit informărilor comunicate de autorități și preluate de mass‑media, accidentul s‑a produs pe DN 65 în zona Lunca Corbului, pe sensul de mers spre municipiul Pitești.

Un autoturism a ieșit în afara carosabilului, însă detaliile exacte privind modul în care vehiculul a părăsit partea carosabilă rămân de clarificat de anchetatori.

În urma impactului, în mașină se aflau cinci persoane, dintre care doar una nu a prezentat leziuni, potrivit datelor preliminare furnizate de Poliția Argeș.

După evaluarea la fața locului și transportarea la unitățile medicale, autoritățile au transmis că pentru una dintre victime, o femeie în vârstă de 61 de ani, a fost declarat decesul. Celelalte patru persoane au suferit diferite leziuni, iar una singură nu a fost rănită în urma evenimentului.

Această primă evaluare a victimelor a fost făcută pe baza informațiilor de la momentul imediat post‑accident, iar starea medicală exactă a celor răniți urmează să fie comunicată de către personalul medical care le acordă îngrijiri.

La locul evenimentului au intervenit echipaje ale poliției rutiere pentru a asigura zona, a gestiona traficul și a realiza măsurătorile necesare în cadrul anchetei.

De asemenea, serviciile de ambulanță au acordat îngrijiri medicale victimelor și au transportat persoanele rănite la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele care au dus la ieșirea mașinii de pe carosabil și pentru a documenta toate circumstanțele producerii accidentului. Ancheta va cuprinde, conform procedurilor, verificări privind condițiile de trafic, starea autovehiculului, precum și orice alte elemente care ar putea fi relevante.

În urma accidentului, traficul pe DN 65 în zona Lunca Corbului a fost influențat pe perioada intervenției autorităților.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a coordonat circulația rutieră pentru a preveni blocajele și pentru a permite desfășurarea în bune condiții a măsurilor de cercetare și de îngrijire a victimelor.

DN 65 este o arteră rutieră națională importantă care leagă mai multe localități din județul Argeș, inclusiv Lunca Corbului, o comună situată într‑o zonă cu trafic rutier intens. Acest segment de drum este utilizat frecvent pentru tranzit către Pitești sau în direcția Craiova‑Slatina, fiind parte din infrastructura națională de transport.