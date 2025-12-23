Vince Zampella a murit într-un accident rutier. Creatorul Call of Duty se afla la volanul unui Ferrari
- Andreea Răzmeriță
- 23 decembrie 2025, 21:48
Vince Zampella, unul dintre cei mai influenți dezvoltatori din industria jocurilor video, a murit duminică după-amiază într-un accident rutier pe autostrada Angeles Crest din sudul Californiei, potrivit NBC4. Electronic Arts (EA) a confirmat decesul pe 22 decembrie.
Vince Zampella, lider al industriei de jocuri video, a încetat din viață
Vince Zampella, dezvoltatorul de jocuri video și co‑fondatorul studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a murit la 55 de ani într‑un accident rutier petrecut duminică după‑amiaza pe Angeles Crest Highway, în munții San Gabriel, la nord de Los Angeles. Mașina Ferrari pe care o conducea a părăsit carosabilul, a lovit o barieră de beton și a luat foc. Zampella a fost declarat decedat la locul accidentului, iar un pasager a murit ulterior la spital.
Zampella a fost cunoscut pentru crearea francizei „Call of Duty” și pentru conducerea titlurilor Titanfall, Apex Legends și seria Star Wars Jedi. Recent, el fusese numit la conducerea francizei Battlefield pentru a contribui la revitalizarea acesteia.
Mașina a lovit parapetul la ieșirea din tunel
Detalii despre circumstanțele accidentului care a avut loc pe o șosea forestieră cu serpentine deasupra Los Angeles și a văii San Gabriel nu au fost încă făcute publice. Un martor a furnizat autorităților o înregistrare video cu Ferrari-ul 296 GTS implicat în accident, care arată vehiculul roșu lovind parapetul imediat după ieșirea din tunel.
Vince Zampella, 55 de ani, a co-fondat în 2010 studioul Respawn Entertainment, cu sediul în Chatsworth, achiziționat în 2017 de EA. Studioul este cunoscut pentru jocurile Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends și STAR WARS Jedi: Fallen Order.
Omagii din industria de gaming pentru Vince Zampella
Criticul de jocuri video Gene Park de la Washington Post a declarat că Zampella știa să creeze experiențe care ating esența emoțiilor umane, de la eroism la teamă, și a apreciat umilința și conștientizarea impactului său asupra oamenilor. Zampella a condus și echipa studioului EA din Playa Vista responsabilă de franciza „Battlefield”.
EA a transmis într-un comunicat că impactul lui Zampella asupra industriei de jocuri video a fost „profund și extins”. Compania a subliniat că munca și viziunea sa au inspirat milioane de jucători și dezvoltatori și că moștenirea sa va influența modul în care jocurile sunt create pentru generațiile viitoare.
