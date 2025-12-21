Istoria necunoscută a jocului Monopoly. Inventatoarea a primit doar 500 de dolari

Monopoly este unul dintre cele mai cunoscute jocuri de societate celebre la nivel global. Mulți cred că Monopoly a fost creat de un singur bărbat, dar în realitate, conceptul original i se datorează lui Elizabeth „Lizzie” Magie, o inventatoare și activistă americană din începutul secolului XX. Magie a brevetat în 1904 jocul „The Landlord’s Game” pentru a critica monopolurile și inegalitățile economice, intenția ei fiind exact opusă față de mesajul jocului final. Ironia este că, la finalul poveștii, Charles Darrow – care a brevetat și comercializat Monopoly-ul – avea un cont bancar plin de milioane de dolari, în vreme ce Lizzie Magie a încetat să mai primească doar 500 de dolari pentru ideea ei originală.

Elizabeth Magie (1866–1948) provenea din Illinois și a fost o feministă și activistă Georgistă preocupată de echitate socială. Inspirată de ideile reformatorului Henry George – care propunea impozitarea exclusivă a terenurilor pentru a diminua inegalitățile – Magie a conceput un joc de societate menit să ilustreze nedreptățile capitalismului sălbatic. În 1904 ea a obținut brevetul american nr. 748.626 pentru jocul ei, numit „The Landlord’s Game”. Tabla jocului conținea elemente familiare jucătorilor de Monopoly: spațiul „Du-te la pușcărie”, patru stații de cale ferată și un spațiu public de tip parc (precursor al „Parc”).

Cel mai interesant era însă mecanismul cu două seturi de reguli: o versiune „monopolistă” (scopul fiind să acumulezi proprietăți și să-ți falimentezi adversarii) și o versiune „Prosperity” (unde toți jucătorii câștigau atunci când era creată bogăție). Prin acest artificiu ludic, Magie dorea să demonstreze că varianta cooperativă și justă (Prosperity) era superioară celei bazate pe lăcomie. Jocul ei era practic „o demonstrație a sistemului actual de acumulare de terenuri, cu toate consecințele sale”. Astfel, The Landlord’s Game reflecta viziunea anti-monopolistă a inventatoarei sale şi s-a răspândit rapid în cluburile Georgiste și mediile universitare din coasta de est a SUA.

În anii 1930, Statele Unite traversau Marea Depresiune economică. Un fost instalator din Philadelphia, Charles Darrow, a descoperit jocul „The Landlord’s Game” jucat în cercul de prieteni și a decis să-și creeze propria variantă, potrivit lemelson.mit.edu. El a modelat harta jocului după străzile și proprietățile Atlantic City, a făcut tabla circulară și a creat piese colorate și certificate de proprietate pe care jucătorii le puteau cumpăra definitiv, nu doar închiria.

Darrow a produs primele seturi acasă și a început să le vândă local cu 4 dolari bucata. Cererea a crescut atât de mult încât în 1934 el nu mai putea face față comenzilor şi le-a trimis prototipurile la Parker Brothers. Inițial, compania a respins jocul, menționând zeci de „defecte”. Însă după ce modelul Darrow a înregistrat succes la vânzările de Crăciun 1934, Parker Brothers s-a răzgândit. În 1935 ei au achiziționat drepturile Monopoly contra redevențe și i-au oferit lui Darrow un contract profitabil. Rezultatul: Monopoly s-a vândut extraordinar de bine, iar Charles Darrow a devenit milionar în industria jocurilor de societate.

În primii ani după încheierea tranzacției, Parker Brothers a realizat că ideea Monopoly nu era tocmai originală. Compania a descoperit existența brevete­lelor lui Magie și adevărata istorie din spatele jocului. În noiembrie 1935, George Parker însuși a mers la casa octogenarei Lizzie Magie și i-a propus un acord: 500 de dolari pentru brevetul original „Landlord’s Game” (plus dreptul de a-și tipări propria versiune și a fi creditată). Magie a acceptat, mulțumită că munca ei urma să fie valorificată. Însă Parker Brothers nu au respectat promisiunile de recunoaștere: Monopoly a apărut abia cu anul 1935 și numele lui Darrow era trecut ca inventator oficial, fără alte mențiuni despre Lizzie.

Frustrată, Magie a luat atitudine public în 1936. În paginile ziarului Washington Evening Star, ea a explicat că Monopoly nu era nicio invenție nouă și că își crease ea jocul cu decenii în urmă. Ziarul a remarcat că jocurile sunt aproape identice și că Magie „primise doar 500 de dolari pentru invenția ei”. Deși aceste dezvăluiri au atras atenția presei, povestea oficială nu s-a schimbat pe moment și Lizzie a rămas în mare parte uitată.

Abia în 1973 problema a ieșit la lumină: un profesor de economie pe nume Ralph Anspach lansa jocul Anti-Monopoly şi a început un proces cu Parker Brothers. Cercetând cazurile anterioare, Anspach a găsit brevetele lui Lizzie Magie și dovezile că Monopoly exista cu mult înainte de Darrow. Astfel s-a confirmat oficial că Elizabeth Magie era creatoarea originală a jocului Monopoly. Deși prea târziu pentru a-i schimba soarta, acest demers i-a readus inventayoare recunoașterea cuvenită. Astăzi, specialiștii recunosc că Monopoly a pornit de la „Landlord’s Game” și consideră pe Lizzie Magie drept inventatoarea veritabilă a fenomenului.

După tranzacția cu Parker Brothers, Monopoly a luat avânt la nivel mondial. În 1935 s-au vândut în America 278.000 de exemplare doar în primul sezon, iar în 1936 cifra a crescut la 1,75 milioane de jocuri vândute. Din acel moment, Monopoly nu a mai fost doar un joc de nișă: s-a tradus în zeci de limbi, s-au produs variante locale (inclusiv ediții cu hărțile orașelor din lume) și au fost organizate campionate mondiale. Se estimează că peste 500 de milioane de oameni de oameni au jucat Monopoly cel puțin o dată.

Astăzi Monopoly figurează în topurile mondiale ale vânzărilor și rămâne un titlu simbolic al jocurilor de societate celebre. Alături de Catan, Risk sau Scrabble, Monopoly continuă să stârnească pasiuni printre familii și pasionați, având o istorie care îmbină capitalismul competitiv cu idealurile sociale ale inventatoarei sale