Trump, încă o lovitură pentru comunitatea LGBT. Tratamentele de tranziție, interzise în SUA

O serie de măsuri anunţate de secretarul Sănătăţii din administraţia preşedintelui Donald Trump, Robert Kennedy Jr., vizează interzicerea accesului tinerilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele unde aceste proceduri sunt legale, informează AFP. Anunţul, cel mai recent al administraţiei americane privind persoanele transgender, a fost imediat criticat de specialiştii în sănătate şi de organizaţiile care sprijină comunitatea LGBT+.

Măsurile prezentate includ reducerea considerabilă a finanţării federale pentru spitalele care oferă tratamente hormonale şi chirurgicale minorilor care nu se identifică cu genul atribuit la naştere, ceea ce face ca accesul la aceste proceduri medicale să fie foarte dificil, dacă nu chiar imposibil.

„Aşa-numita asistenţă medicală de afirmare a genului a provocat daune fizice şi psihologice de durată tinerilor vulnerabili” şi a fost motivată „de consideraţii ideologice”, a declarat Robert Kennedy Jr., justificând astfel schimbarea, într-o conferinţă de presă.

„Tratamentele pentru tranziţia de gen sunt îngrijiri care salvează vieţi”, a subliniat Jamila Perritt de la Physicians for Reproductive Health într-un comunicat, criticând un „atac deliberat şi ţintit asupra tinerilor transgender, a familiilor lor şi a medicilor angajaţi să ofere pacienţilor îngrijirea de care au nevoie”.

Acţiunile anunţate vor fi supuse consultării publice şi, cel mai probabil, vor fi contestate în instanţă de asociaţii sau state democrate dacă vor fi adoptate.

De la revenirea la putere, Donald Trump a anulat mai multe progrese obţinute de persoanele transgender, inclusiv prin ordinarea excluderii lor din forţele armate.

Departamentul Sănătăţii exprimase deja, în luna mai, îndoieli cu privire la aceste tratamente pentru tranziţia de gen, publicând un raport detaliat care avertiza asupra „riscurilor semnificative” asociate cu aceste practici, dar care a fost contestat de comunitatea ştiinţifică.

Accesul minorilor la tratamente hormonale sau chirurgicale pentru tranziţia de gen rămâne un subiect intens dezbătut în Statele Unite, dar şi în numeroase alte ţări.