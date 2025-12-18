Guvernul SUA recunoaște rolul fatal al Armatei și al FAA, în accidentul aviatic din 29 ianuarie

Guvernul Statelor Unite a recunoscut miercuri că Administrația Federală a Aviației (FAA) și Armata au avut un rol în coliziunea din ianuarie dintre un avion de pasageri și un elicopter Black Hawk, eveniment care a dus la moartea a 67 de persoane.

Accidentul a avut loc în apropierea capitalei naționale și a implicat un avion regional American Airlines și un elicopter militar, potrivit documentelor oficiale ale procesului intentat de familiile victimelor.

Răspunsul oficial la primul proces intentat de o familie a victimelor indică faptul că guvernul este parțial responsabil pentru accident, din cauza încălcării procedurilor de către controlorul de trafic aerian.

Documentul precizează că acesta a depins necorespunzător de piloți pentru a menține separarea vizuală între aeronave în timpul nopții.

În plus, actul menționează că „neatenția piloților elicopterului Armatei de a menține vigilența pentru a vedea și evita” avionul comercial contribuie la responsabilitatea guvernului.

Robert Clifford, avocatul familiei victimei Casey Crafton, a declarat că guvernul a admis „responsabilitatea Armatei pentru pierderea inutilă de vieți” și că FAA nu a respectat procedurile de control al traficului aerian, menționând totodată că și alte părți – printre care American Airlines și PSA Airlines – au contribuit la tragedie.

Procesul menționează, de asemenea, rolul American Airlines și al partenerului său regional, PSA Airlines, în producerea accidentului.

Totuși, ambele companii au depus deja solicitări pentru a respinge procesul intentat împotriva lor. Ancheta inițială a evidențiat faptul că elicopterul a zburat prea sus pe o rută care oferea foarte puțină separare între aeronavele care aterizau pe pista secundară de la Ronald Reagan National Airport și elicopterele care treceau pe dedesubt.

Reamintim că cel puțin 28 de corpuri au fost recuperate din apele înghețate ale râului Potomac, după ce elicopterul a intrat aparent în traiectoria avionului regional în timp ce acesta ateriza.

Avionul transporta 60 de pasageri și patru membri ai echipajului, iar elicopterul avea trei militari la bord.

Familia victimelor „rămâne profund afectată și ancorată în durerea cauzată de această pierdere tragică de vieți”, a spus Clifford.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) urmează să publice raportul oficial privind cauzele accidentului la începutul anului viitor.

Ancheta preliminară a evidențiat mai mulți factori care au contribuit la tragedie, inclusiv faptul că FAA nu a recunoscut pericolele din jurul aeroportului aglomerat, în ciuda a 85 de incidente aproape de coliziune în cei trei ani anteriori.

Înainte de coliziune, controlorul a întrebat de două ori piloții elicopterului dacă văd avionul, iar aceștia au răspuns afirmativ și au cerut permisiunea de a menține separarea vizuală.

Oficialii FAA au recunoscut în cadrul audierilor NTSB că controlorii de la Reagan deveniseră excesiv de dependenți de metoda de separare vizuală, practică pe care agenția a renunțat ulterior.

Martorii au ridicat întrebări cu privire la capacitatea echipajului elicopterului de a observa avionul folosind ochelarii de vedere pe timp de noapte și dacă piloții priveau în direcția corectă.