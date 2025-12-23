Plan Roșu activat la Sibiu. Doi copii transportați de urgență la spital

Autoritățile din județul Sibiu au activat Planul Roșu de intervenție ca urmare a unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște.

În eveniment au fost implicate două vehicule care tractau platforme, iar la fața locului au fost evaluate medical 12 persoane.

Accidentul s-a produs pe sensul de mers Deva – Sibiu, iar traficul a fost restricționat pe banda 2, la kilometrul 266, în afara localității Săliște, conform Poliției Sibiu.

În urma examinării medicale, patru persoane, dintre care doi copii, au fost transportate la spital. Este vorba despre un copil de șapte ani cu traumatism cranian, o fetiță de nouă ani tot cu traumatism cranian, un bărbat de 30 de ani care a suferit un traumatism cranian și la picior, și o femeie de 28 de ani cu traumatism cranian.

Toate victimele au fost preluate de echipaje SMURD.

Accidentul a implicat două ansambluri rutiere, fiecare format dintr-un vehicul care tracta o remorcă încărcată cu un alt autovehicul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, este vorba despre un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, precum și un autoturism care tracta o platformă ce transporta un alt autoturism.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

„Planul Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A1 în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platforma care transporta un autoturism”, a transmis Sg. maj. Marcu Raluca, reprezentant ISU Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple, precum și o autospecială de descarcerare.

Potrivit sursei citate, toate cele 12 persoane implicate, dintre care patru minori, au fost autoevacuate și conștiente la sosirea echipajelor medicale. „Misiunea este în dinamică, revin cu informații”, a adăugat Sg. maj. Marcu Raluca.

Poliția Sibiu a anunțat că traficul rămâne restricționat pe banda 2, pe sensul Deva – Sibiu, până la finalizarea intervențiilor. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte semnalizarea temporară.