Social Breaking news

Plan Roșu activat la Sibiu. Doi copii transportați de urgență la spital

Comentează știrea
Plan Roșu activat la Sibiu. Doi copii transportați de urgență la spitalAccident Sibiu / sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Autoritățile din județul Sibiu au activat Planul Roșu de intervenție ca urmare a unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște.

În eveniment au fost implicate două vehicule care tractau platforme, iar la fața locului au fost evaluate medical 12 persoane.

Accidentul s-a produs pe sensul de mers Deva – Sibiu, iar traficul a fost restricționat pe banda 2, la kilometrul 266, în afara localității Săliște, conform Poliției Sibiu.

Detalii despre victime și transportul la spital

În urma examinării medicale, patru persoane, dintre care doi copii, au fost transportate la spital. Este vorba despre un copil de șapte ani cu traumatism cranian, o fetiță de nouă ani tot cu traumatism cranian, un bărbat de 30 de ani care a suferit un traumatism cranian și la picior, și o femeie de 28 de ani cu traumatism cranian.

Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina

Toate victimele au fost preluate de echipaje SMURD.

Smurd

Smurd. Sursa foto: INQUAM_Photos

Accidentul a implicat două ansambluri rutiere, fiecare format dintr-un vehicul care tracta o remorcă încărcată cu un alt autovehicul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, este vorba despre un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, precum și un autoturism care tracta o platformă ce transporta un alt autoturism.

Activarea Planului Roșu de intervenții

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

„Planul Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A1 în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platforma care transporta un autoturism”, a transmis Sg. maj. Marcu Raluca, reprezentant ISU Sibiu.

Intervenția autorităților

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple, precum și o autospecială de descarcerare.

Potrivit sursei citate, toate cele 12 persoane implicate, dintre care patru minori, au fost autoevacuate și conștiente la sosirea echipajelor medicale. „Misiunea este în dinamică, revin cu informații”, a adăugat Sg. maj. Marcu Raluca.

Poliția Sibiu a anunțat că traficul rămâne restricționat pe banda 2, pe sensul Deva – Sibiu, până la finalizarea intervențiilor. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte semnalizarea temporară.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:22 - Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
10:13 - Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina
10:00 - 23 decembrie. Soții Ceaușescu sunt arestați, începe psihoza „teroriștilor”
09:53 - China refuză negocierile nucleare. Peste 100 de rachete intercontinentale, la frontiera cu Mongolia
09:45 - Cumnatul lui Tzancă Uraganu, extrădat în Irlanda. Ce acuzații i se aduc
09:32 - Ninsori puternice și ger de crapă pietrele, în România. Prognoza ANM pentru ianuarie 2026

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale