Autostrada Moldovei. Segmentul care se inaugurează cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului

Autostrada Moldovei se extinde cu un nou tronson de aproximativ 50 de kilometri, iar traficul pe segmentul Focșani Nord – Adjud Nord va fi deschis marți, la ora 11.00, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina de Facebook. În prezent, șoferii pot circula pe 196 de kilometri de autostradă din Moldova, iar odată cu legătura la A3, totalul va ajunge la aproximativ 240 de kilometri.

Sectorul de autostradă Focșani – Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi dat în folosință marți, 23 decembrie, la ora 11:00. Anunțul a fost făcut luni de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă. Drumuri bune!” a scris directorul CNAIR în postarea sa.

Cristian Pistol a precizat că înainte de Crăciun șoferii vor putea circula pe încă 50 de kilometri din A7, pe Autostrada Moldovei.

Tronsonul Focșani – Adjud face parte din Autostrada Moldovei și reprezintă un lot și jumătate din autostrada Focșani – Bacău. Odată cu deschiderea acestui sector, lungimea totală a autostrăzii dată în trafic va ajunge la 196 de kilometri, între Ploiești (Dumbrava) și Adjud Nord.

Prin conexiunea cu A3, șoferii vor putea ajunge până la București pe un traseu de aproximativ 240 de kilometri de autostradă. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că restul de aproximativ 125 de kilometri până la Pașcani ar urma să fie finalizați anul viitor, cel mai probabil în trei etape.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar tronsonul Buzău – Adjud a fost finalizat în oi ani și jumătate. În prezent, lucrările spre Bacău și Pașcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare estimat pentru sfârșitul anului 2026.

Deschiderea noului tronson este așteptată să contribuie la reducerea timpilor de deplasare și la dezvoltarea economică a regiunii. Autostrada Moldovei este finanțată prin PNRR, iar lucrările trebuie să fie finalizate până în august 2026.