Un teribilist ce făcea drifturi a intrat cu mașina în vitrina unui supermarket

Un teribilist ce făcea drifturi a intrat cu mașina în vitrina unui supermarketDrifturi. Sursa foto: Dariusz Sankowski/ Pixabay
Un incident rutier a avut loc în noaptea de 22 decembrie în municipiul Lugoj, după ce un tânăr de 20 de ani a intrat cu mașina în vitrina unui supermarket. Evenimentul s-a soldat cu pagube materiale, fără victime, iar autoritățile au luat măsuri legale împotriva șoferului.

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 00:30, moment în care au intervenit la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.

Detaliile incidentului

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Timiș (IPJ Timiș), tânărul de 20 de ani a condus un autoturism în parcarea unei societăți comerciale situate pe strada Timișorii. La un moment dat, mașina a pătruns în interiorul magazinului, provocând doar pagube materiale.

IPJ Timiș a transmis:

„La data de 22 decembrie, în jurul orei 00:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui incident rutier în municipiul Lugoj.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism în parcarea unei societăţi comerciale situate pe strada Timişorii, iar la un moment dat a pătruns cu autoturismul în interiorul societăţii, fiind provocate doar pagube materiale.”

Autoritățile au precizat că incidentul nu a implicat victime, iar daunele au fost limitate la infrastructura magazinului și la vehiculul implicat.

Comportamentul șoferului în trafic

Investigațiile polițiștilor au arătat că tânărul a manifestat un comportament agresiv înainte și în timpul incidentului. Conform IPJ Timiș:

„În urma celor constatate, s-a stabilit că acesta a manifestat un comportament agresiv în trafic, constând în întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor, precum şi pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor.”

Accident

Sursa foto: Facebook

Astfel, polițiștii au putut determina că incidentul nu a fost un accident neintenționat, ci a rezultat din manevre riscante efectuate de șofer.

Măsurile legale aplicate

Ca urmare a evenimentului, autoritățile au aplicat șoferului o amendă de 2.835 de lei și i-au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de patru luni.

Măsurile au fost dispuse în conformitate cu legislația rutieră în vigoare, având scopul de a sancționa comportamentul agresiv și periculos în trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a subliniat că intervenția promptă a polițiștilor a prevenit eventuale victime și a limitat pagubele produse de manevrele riscante ale șoferului.

Recomandări și siguranța în parcări

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că manevrele periculoase în parcări sau în spații publice pot genera atât pagube materiale, cât și riscuri pentru viața participanților la trafic.

Respectarea regulilor rutiere și condusul preventiv rămân principalele măsuri pentru prevenirea unor astfel de incidente.

