Social Alertă la metrou. O tânără care a încercat să se sinucidă a fost salvată în ultimul moment







Un incident grav a avut loc la metroul din București, unde o tânără care a încercat să se sinucidă a fost salvată în ultimul moment de un călător, prevenind o tragedie în stația Piața Victoriei, potrivit știripesurse.

Călătorii de la stația de metrou Piața Victoriei, au fost martori la un eveniment șocant. O tănără de 20 de ani, aflată într-o stare emoțională foarte șubredă, a încercat să se arunce în fața unui metrou care se îndrepta spre Gara de Nord.

Mecanicul garniturii, a observat-o pe tânâră înainte de a ajunge în stația de la Piața Victoriei. Acesta a observat scena din timp și a reușot să frâneze, reușind astfel să evite un incident tragic.

În timp ce călătorii erau panicați și țipau, o persoană de culoare, care a dat dovadă de un curaj incredibil, a sărit pe linia de tren pentru a o salva pe fată, înainte ca aceasta să-și piardă viața lovită de metrou, prevenind astfel un posibil deznodământ tragic.

Martorii aflați în stație au menționat că tânăra le-a spus că nu se simte deloc bine, în timp ce plângea în hohote. La fața locului au intervenit autoritățile, care au sosit de urgență și urmează să clarifice circumstanțele incidentului.

Autoritățile nu au reușit încă să identifice care a fost gestul care a împins-o pe pe tânâră să ia această decizie, dar au descoperit că este vorba despre o tânără de 20 de ani. Ulterior, autoritățile au transportat-o pe femeie la Spitalul Clinic de Psihiatrie„ AI Obregia”.

În luna iunie 2025, o altă persoană a încercat să se sinucidă la stația de metrou Eroii Revoluției. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, au identificat o femeie în vârstă de 40 de ani, care s-a precipitat pe calea de rulare a trenului, chiar în timp ce trenul intra în stație. Femeia a suferit răni ușoare, fără leziuni care să-i pericliteze viața.