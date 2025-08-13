Social Poliția instituie o zonă speciale de siguranță publică la Timișoara. Acțiunea după protestele cetățenilor din zona Gării de Nord







Poliția Timișoara reacționează după ce săptămâna trecută locuitorii din zona Gării de Nord au protestat pentru a atrage atenția că sunt preocupați de siguranța lor și a copiilor lor. Aceasta după ce în zonă sunt prezenți mulți oameni fără adăpost și cerșetori. Nu există un tablou privind fenomenul infracțional din zonă.

Inspectoratul de Poliție Județean timiș anunță că a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în zona Gării de Nord. Măsura e valabilă pânp pe 13 septembrie. Dar polițiștii spun că nu e o măsură izolată. Este parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale.

Polițiștii din Timiș invoca „reputația de oraș sigur a Timișoarei”. Conform Current Safety Index by City al platformei numbeo. Acolo, Timișoara e pe locul 31 în Europa și 59 la nivel mondial. Instituirea unei zone speciale de siguranță publică presupune suplimentarea forțelor de ordine publică și investigații criminale. Dar și acțiuni comune cu alte structuri ale Ministerului de Interne. Vor fi patrule mixte, controale zilnice și va avea loc monitorizarea permanentă a zonei.

IPJ Timiș spune că ia această măsură după ce în spațiul public au apărut "informații și interpretări care pot crea o imagine distorsionată asupra activității și implicării IPJ Timiș”. Polițiștii explică faptul că ei își concentrează activitatea, în mod prioritar, pe prevenirea, investigarea și combaterea infracțiunilor cu violență. Pe infracțiuni contra patrimoniului, a evaziunii fiscale, a migrației ilegale și pe creșterea gradului de siguranță rutieră. Domenii în care, spun ei, „competențele legale și resursele specializate fac diferența în protejarea siguranței cetățenilor"

IPJ Timiș reamințește care sunt competențele Poliției Locale. "Sancțiunile contravenționale, importante pentru menținerea ordinii, pot fi aplicate și de Poliția Locală. Conform atribuțiilor acesteia. În loc să transformăm siguranța publică într-o competiție despre cine ajunge primul la un eveniment, considerăm esențial să cultivăm cooperarea și coordonarea între instituții”, se arată în comunicatul IPJ Timiș.