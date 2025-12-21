Planul Roșu, activat în județul Sibiu. Sapte persoane, dintre care cinci minori, au fost rănite în accident

Un accident rutier petrecut pe DN 14, în zona localității Brateiu, din județul Sibiu, a determinat activarea Planului Roșu de intervenție. În incident a fost implicat un microbuz, iar șapte persoane au suferit leziuni, printre care cinci minori. Toate persoanele implicate sunt conștiente și se află sub monitorizare medicală, potrivit ISU Sibiu.

Autoritățile au decis activarea Planului Roșu după ce accidentul a implicat mai multe victime. Cele șapte persoane aflate în microbuz s-au autoevacuat și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„În timpul evaluării medicale s-a constatat că în accident au fost implicate un număr de 10 persoane (3 adulți și 7 minori). Acestea sunt evaluate de echipajele medicale”, a anunțat ISU Sibiu.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit un echipaj SMURD, o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple, o autospecială de stingere, precum și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic și o autospecială de descarcerare. În total în aceste momente la fața locului acționează: 4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic, o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare, una de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple”, a anunțat ISU Sibiu.

Reamintim că patru adulți și un minor au fost răniți într-un accident rutier produs sâmbătă pe DN11, între Brașov și Târgu Secuiesc, în care au fost implicate șapte autoturisme. „Pe DN 11 Braşov-Târgu Secuiesc, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localităţii Dalnic, judeţul Covasna, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate şapte autoturisme”, a anunțat ISU Covasna.

Cele cinci persoane, toate conștiente și cu traumatisme cranio-cerebrale și cranio-faciale, au fost transportate la UPU Sfântu Gheorghe de echipajele SAJ aflate la fața locului.