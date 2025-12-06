Accident în Bucureşti. Un şofer a lovit un copac şi două ambulanţe care au venit să-l ajute

Şoferul unui autoturism care se deplasa pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un copac aflat pe sensul opus. Echipajele medicale ajunse la faţa locului au spart un geam al maşinii, deoarece bărbatul nu răspundea la solicitările lor. La scurt timp, din motive încă necunoscute, şoferul a accelerat şi a lovit autosanitarele, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat că sâmbătă, în jurul orei 14:20, un şofer de 26 de ani care conducea pe strada Anghel Alexandru, dinspre strada Zeţarilor către strada Luică, a pierdut controlul direcţiei de deplasare. Maşina a ajuns pe sensul opus şi a lovit un copac aflat lângă un imobil.

La faţa locului au ajuns două ambulanţe SMURD. Pentru că şoferul nu comunica cu echipajele de prim ajutor, salvatorii au spart geamul din dreapta faţă. Ulterior, din motive ce urmează să fie stabilite prin verificări, bărbatul ar fi accelerat şi a lovit uşor cele două ambulanţe.

Şoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, iar rezultatele au fost „zero” şi, respectiv, negative, potrivit sursei citate.

Aceeaşi sursă precizează că bărbatul a refuzat îngrijirile medicale şi a fost dus la Biroul Accidente Uşoare pentru întocmirea documentelor şi pentru măsurile necesare.

De asemenea, șoferii ambulanţelor SMURD au fost trimişi la Biroul Accidente Uşoare pentru soluţionarea situaţiei.

Reamintim că, la finalul lunii noiembrie, o tânără de 21 de ani care conducea pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bulevardul Pieptănari, a pierdut controlul direcţiei şi a lovit un stâlp de iluminat public. În urma impactului, fragmente din caroseria maşinii au ajuns pe un alt autovehicul, condus de un tânăr de 19 ani.

În urma accidentului, pasagera din primul autoturism a murit, iar şoferiţa a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.