Miros de gaze la o şcoală din Sectorul 5 al Capitalei. Traficul rutier a fost restricţionat

Un miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, unde au fost amenajate secţii de votare. Poliţiştii, pompierii şi echipele operatorului de distribuţie a gazelor au ajuns rapid la faţa locului pentru verificări. „Verificările efectuate astăzi de către specialişti au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare”, a anunțat Poliţia Capitalei.

Poliţia Capitalei a transmis că, sâmbătă, în jurul orei 10.35, structurile de intervenţie au fost alertate de jandarmul aflat în serviciul de pază la secţiile de votare 884–890, amenajate în Şcoala Gimnazială nr. 130 din Sectorul 5. Acesta a semnalat că în interiorul clădirii se simte miros de gaze.

După sesizare, în zonă au fost trimise echipaje ale ISU Bucureşti–Ilfov, inclusiv structuri CBRN, poliţişti de la Brigada Rutieră şi de la Secţia 18, precum şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.

Poliţia Capitalei a anunțat că traficul rutier a fost restricţionat temporar în zona din jurul şcolii, astfel încât specialiştii să poată ajunge rapid şi să intervină în condiţii de siguranţă

„Pentru asigurarea accesului rapid al specialiştilor şi desfăşurarea în siguranţă a intervenţiei, traficul rutier a fost temporar restricţionat în zona adiacentă unităţii de învăţământ, cu sprijinul poliţiştilor rutieri”, au mai anunțat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Reprezentanţii au adăugat: „Menţionăm că, în cursul zilei precedente, în aceeaşi zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetăţeni”.

Autorităţile au transmis că specialiştii au verificat din nou situaţia şi au constatat că mirosul provine tot din canalizare, fără să existe vreun pericol pentru oameni sau pentru desfăşurarea procesului electoral.