Nicușor Dan a criticat cheltuielile de judecată de 340.000 de lei impuse unui ONG de mediu după două termene de judecată: Este foarte îngrijorător

Politica

Nicușor Dan a criticat cheltuielile de judecată de 340.000 de lei impuse unui ONG de mediu după două termene de judecată: Este foarte îngrijorătorNicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că nu este în regulă ca un ONG de mediu, care a contestat în instanță acte emise în legătură cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, să fie obligat să plătească cheltuieli de judecată de 340.000 de lei.

Nicușor Dan: Pentru două termene de judecată, un ONG de mediu a primit cheltuieli de judecată de 340.000 de lei

„M-am întâlnit cu reprezentanții unor ONG-uri de mediu, întâmplător, care au contestat exploatarea de gaz de la Marea Neagră, actele administrative, nu cunosc dosarul. Ce mi se pare foarte foarte îngrijorător - nu ştiu dacă ei au avut dreptate, n-au avut, au pierdut - pentru două termene de judecată, un ONG de mediu a primit cheltuieli de judecată de 340.000 de lei”, a explicat acesta, la ieșirea din sediul Curții de Apel Bucureşti.

Decizia CJUE ar trebui să protejeze ONG-urile de amenzi și cheltuieli de judecată

Șeful statului a reamintit că există o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care arată că nu trebuie ca, prin amenzi sau cheltuieli de judecată, să fie distrusă „existenţa acestor zone de societate, care pun presiune pe autoritate”.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Sursa foto: Wikipedia

„Aşa cum am spus şi mai devreme de acţiune de intimidare, noi abia avem… mai pâlpâie nişte structuri care îndrăznesc să conteste acte emise de autorităţi şi să le dai tipul acesta de... (…) Mai ales că avem şi o hotărâre de anul trecut a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care spune că nu trebuie, prin amenzi, prin cheltuieli de judecată, să distrugem existenţa acestor zone de societate, care pun presiune pe autoritate”, a afirmat Nicușor Dan.

Cererea Greenpeace România, respinsă de Tribunalul București

În iunie 2025, Tribunalul București a respins cererea Greenpeace România de suspendare a acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep.

Astfel, instanța a stabilit cheltuieli de judecată în valoare de 340.000 de lei.

