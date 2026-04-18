România a obținut finanțări pentru energie și gaze naturale după vizita la Washington

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat pe Facebook că România a obținut finanțări importante în urma discuțiilor purtate la Washington cu oficiali americani și reprezentanți ai unor instituții financiare internaționale.

Vizita a vizat mai multe proiecte strategice din sectorul energetic, cu accent pe producția de energie nucleară și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale.

„Investiţii de 3.5 miliarde de euro în producţia şi transportul de energie şi gaze naturale, negociate la Washington!”, a transmis ministrul într-o postare pe rețelele de socializare, rezumând rezultatele discuțiilor purtate în SUA.

În urma acestor întâlniri, România a obținut o finanțare de până la 3 miliarde de dolari destinată modernizării Unității 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă. În paralel, autoritățile au discutat și despre posibile finanțări pentru Unitățile 3 și 4, în colaborare cu US EXIM Bank și alte instituții partenere.

„Am obţinut sprijin direct pentru proiectele din Marea Neagră, pentru infrastructura de transport al gazelor şi pentru întărirea rolului României în regiune”, a mai declarat Bogdan Ivan, subliniind că un alt rezultat concret este asigurarea unei finanțări de 495 de milioane de dolari pentru extinderea rețelei de transport gaze și interconectare regională.

Ministrul a precizat că proiectele nucleare aflate în dezvoltare au și un impact economic major. „Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă înseamnă aproximativ 19.000 de locuri de muncă şi 33% energie nucleară în producţia naţională”, a afirmat acesta.

Tot în cadrul vizitei, oficialul român a anunțat obținerea unei derogări OFAC pentru rafinăria Petrotel, valabilă până la 29 octombrie 2026. Potrivit ministrului, instalația are un rol important în piața internă de carburanți, contribuind semnificativ la consumul național de combustibili.

„Petrotel asigură 21% din producţia naţională, iar odată cu repornirea rafinăriei ne putem acoperi integral necesarul de benzină”, a explicat Bogdan Ivan.

Acesta a mai adăugat că obiectivul principal al acestor demersuri este creșterea securității energetice a României și reducerea dependenței de importuri, precum și stabilizarea costurilor pentru consumatori.

În delegația oficială care a participat la discuțiile din Statele Unite s-au aflat mai mulți membri ai Guvernului, în contextul unei serii de întâlniri dedicate cooperării economice și energetice bilaterale.