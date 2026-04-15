Ministrul Finanţelor a anunțat că România a obținut prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, aflat la Washington alături de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, și de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor Europene, a anunțat miercuri „prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani”. România „câştigă rapid încredere şi devine un actor regional tot mai relevant, pe fondul măsurilor de stabilizare economică şi de consolidare fiscală din ultimul an”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Ministrul a anunțat că a avut o întâlnire „importantă” la Washington cu Ajay Banga, președintele World Bank Group.

„România, lider pe scena regională a energiei. Prima finanţare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani. Întâlnire importantă la Washington cu Ajay Banga, preşedintele World Bank Group – o premieră a acestui nivel de deschidere pentru România, care confirmă eforturile ultimelor luni: ţara noastră câştigă rapid încredere şi devine un actor regional tot mai relevant, pe fondul măsurilor de stabilizare economică şi de consolidare fiscală din ultimul an”, a declarat acesta.

Nazare a explicat că întâlnirea a vizat proiecte concrete, cu impact direct asupra economiei și asupra vieții de zi cu zi a românilor, printre care investiții în retehnologizarea Centralei Nucleare Cernavodă, o inițiativă strategică pentru securitatea energetică a României și a întregii regiuni. „Ar fi prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce arată nivelul ridicat de încredere câștigat de România în ultima perioadă”, a spus acesta.

Ministrul a afirmat că alte proiecte concrete vizează domeniul gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea Coridorului Vertical de transport al gazelor, cu implicarea Transgaz, accesul la finanțări și garanții pentru investiții energetice de amploare prin mecanismele Grupului Băncii Mondiale, precum și sprijin pentru proiecte inovatoare și inițiative industriale de mare capacitate, dezvoltate cu expertiza tehnică a Grupului.

„Un mesaj important transmis de preşedintele Băncii Mondiale: eforturile României de stabilizare macroeconomică şi consolidare fiscală vor începe să producă rezultate vizibile în următorii ani, dacă sunt susţinute de investiţii consistente şi reforme continue”, a spus acesta.

Ministrul a menționat că acest parteneriat este important în prezent, „într-un context internațional marcat de crize energetice și volatilitate”, deoarece România are nevoie de „proiecte solide” care să asigure energie sigură și la prețuri accesibile, să susțină creșterea economică și o poziție mai puternică în regiune.