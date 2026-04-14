Alexandru Nazare, despre procesul Casa Radio: România risca să piardă sute de milioane de euro

România a câștigat procesul internațional privind proiectul „Casa Radio” din București, după ce Tribunalul de arbitraj de la Washington a respins pretențiile dezvoltatorului israelian Plaza Centers N.V., într-o decizie pronunțată în cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții, a anunțat ministrul Finanțelor, într-o postare pe Facebook în care a precizat că miza financiară depășea 300 de milioane de euro.

Hotărârea tribunalului închide un proces complex generat de un contract vechi și contestat, care ar fi putut produce pierderi semnificative pentru bugetul de stat. Procesul a vizat proiectul imobiliar „Casa Radio” din București, unul dintre cele mai controversate proiecte de dezvoltare urbană din ultimele decenii. Prin decizia favorabilă, România evită plata unor despăgubiri consistente către investitorul israelian.

Ministrul Finanțelor a precizat în postarea sa că rezultatul reprezintă o corecție a unor angajamente asumate în trecut.

Oficialul a arătat că autoritățile au gestionat un risc financiar major, generat de obligațiile contractuale din trecut.

„Pe scurt, România risca să piardă sute de milioane de euro din cauza unui aranjament contractual vechi, iar prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere”, a declarat ministrul Finanțelor.

Acesta a explicat că, într-un scenariu nefavorabil, suma ar fi putut include și dobânzi semnificative, precum și costuri suplimentare de arbitraj. Totodată, Ministrul Finanțelor a mai precizat că instituția a avut un rol esențial în coordonarea apărării, în special în ceea ce privește evaluarea impactului economic asupra bugetului de stat.

„Este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici. Ministerul Finanțelor a avut un rol major în acest proces, prin coordonarea componentei financiare și prin susținerea argumentelor care au arătat impactul real asupra bugetului de stat”, a afirmat oficialul.

Argumentele prezentate de partea română au evidențiat consecințele directe ale unei eventuale condamnări și au contribuit la decizia favorabilă.

Ministrul a declarat că același investitor este implicat într-un alt litigiu internațional, aflat pe rol la Tribunalul Internațional de Arbitraj din Londra, legat de proiectul Dâmbovița Center din București. În acest dosar, România urmărește recuperarea unor prejudicii estimate la sute de milioane de euro.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că decizia confirmă validitatea argumentelor prezentate de partea română.

„În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România. Atunci când ne susținem corect poziția, putem proteja eficient interesele financiare ale statului”, a conchis ministrul în postarea sa.