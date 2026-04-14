Statul român evită plata unor despăgubiri de peste 400 de milioane de euro după decizia de la Washington în cazul „Casa Radio”

Tribunalul ICSID de la Washington a respins cererea Plaza Centers N.V. împotriva României în litigiul „Casa Radio”. Pentru moment, statul evită plata unor despăgubiri de peste 400 de milioane de euro. Hotărârea nu este, însă, definitivă.

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) - Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile, instituție afiliată Băncii Mondiale, a decis respingerea pretențiilor formulate de Plaza Centers N.V. împotriva statului român. Litigiul viza proiectul imobiliar „Casa Radio” din București.

Compania a anunțat că a primit decizia tribunalului, care a respins cererile pe motive de jurisdicție. Hotărârea se bazează pe concluzii privind conduita companiei, dar și pe acorduri anterioare încheiate între părți în perioada 2016–2020.

Potrivit documentelor ICSID, decizia a fost pronunțată la trei zile după închiderea oficială a procedurii de arbitraj.

Valoarea pretențiilor formulate de dezvoltatorul israelian a crescut în timp. În aprilie 2024, compania a actualizat suma solicitată la 425,5 milioane de euro.

În paralel, într-o procedură separată desfășurată la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Londra, autoritățile române au cerut încetarea acordului de parteneriat public-privat semnat în 2006 și revenirea activelor către stat. Totodată, pretențiile formulate de partea română au fost majorate de la aproximativ 96 de milioane de euro la circa 2 miliarde de euro.

Proiectul imobiliar, cunoscut ulterior sub denumirea Dâmbovița Center, a fost inițiat în 2006 ca parteneriat între statul român și Plaza Centers, parte a grupului israelian Elbit Imaging.

Pentru dezvoltare a fost creată o companie dedicată proiectului. Statul român deținea 15% din acțiuni, în timp ce Plaza Centers controla 75%, iar restul participației revenea unei firme românești. O astfel de structură este utilizată frecvent în proiectele de mari dimensiuni, pentru a gestiona separat finanțarea, contractele și riscurile.

Investiția avea ca obiectiv transformarea clădirii abandonate „Casa Radio”, începută înainte de 1989 și situată pe Splaiul Independenței, într-un complex urban multifuncțional, cu spații comerciale, birouri, hoteluri și locuințe.

La momentul lansării, proiectul era prezentat drept unul dintre cele mai ample din Europa Centrală și de Est, cu o valoare estimată la aproximativ 1 miliard de euro și o suprafață de peste 450.000 de metri pătrați.

Dezvoltarea nu a fost dusă la capăt. Investitorul a acuzat statul român că a blocat proiectul, iar conflictul s-a transformat ulterior într-un litigiu internațional.

Procedura de arbitraj ICSID a fost inițiată în 2022, în baza tratatului bilateral de investiții dintre România și Olanda, care permite investitorilor să acționeze statele în justiție atunci când consideră că drepturile le-au fost încălcate.

Conform regulilor ICSID, hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată într-un interval de până la patru luni.

Regulamentul instituției prevede că decizia trebuie transmisă părților în cel mult 120 de zile de la închiderea procedurii, cu posibilitatea unei prelungiri de 60 de zile, dacă este necesar.

După comunicarea hotărârii, părțile au la dispoziție 20 de zile pentru a decide dacă sunt de acord cu publicarea motivării, integral sau parțial. În același interval pot avea loc discuții privind punerea în aplicare a deciziei.