Ucraina își consolidează poziția în industria militară. Zelenski semnează tot mai multe acorduri pentru exportul de drone

Ucraina a ajuns, după peste 1.500 de zile de război, să își dezvolte capacitățile militare până la un nivel care o plasează în fața multor state, în special în domeniul dronelor, utilizate pe scară largă în conflict. Acestea au devenit un element central al strategiei militare, iar Kievul a început să semneze acorduri de apărare cu state din Orientul Mijlociu, într-un context în care rolul acestor echipamente în războiul modern este tot mai important, relatează BFMTV.

După invazia lansată de Rusia în 2022, Ucraina a primit sprijin din partea mai multor state, inclusiv Franța și Statele Unite ale Americii, sub formă de echipamente militare.

După patru ani de conflict, situația s-a schimbat, iar Ucraina a ajuns să furnizeze armament, în special drone. Evoluțiile din Ucraina și din Orientul Mijlociu arată că războiul modern este dominat de utilizarea acestor dispozitive, iar competiția militară s-a mutat în zona inovației tehnologice.

Volodimir Zelenski a semnat săptămâna trecută acorduri de apărare cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Aceste acorduri vizează sprijinirea acestor state în fața atacurilor iraniene, în condițiile în care Ucraina are experiență în contracararea unor amenințări similare. Rusia utilizează drone Shahed de origine iraniană în conflict, iar sistemele ucrainene sunt deja adaptate acestui tip de atac.

Datele furnizate de Școala de Economie din Kiev arată că dronele sunt responsabile pentru 80% până la 85% dintre loviturile de pe linia frontului în 2025. Utilizarea acestora este avantajoasă și din punct de vedere financiar. Costurile pentru neutralizarea unei drone sunt mult mai mari decât cele necesare lansării acesteia.

Rachetele utilizate pentru interceptare pot ajunge la sute de mii de euro, la care se adaugă riscurile implicate pentru piloții de avioane sau elicoptere, în timp ce o dronă costă doar câteva zeci de mii de euro.

Ucraina a reușit să își consolideze poziția în acest domeniu și datorită modului în care este organizat sistemul militar. Spre deosebire de alte state, precum Franța sau Statele Unite, unde procedurile sunt mai complexe, Ucraina utilizează un model simplificat, care permite adoptarea rapidă a noilor tehnologii.

Unitățile militare aleg direct furnizorii și pot schimba rapid partenerii în funcție de necesități, fără etape birocratice extinse. Potrivit publicației Defense One, acest sistem a schimbat modul de alocare a resurselor în armată în care „soldatul devine autoritatea pentru alocarea resurselor”.

Acest model flexibil a permis accelerarea inovației și diversificarea tehnologiilor utilizate, contribuind la transformarea Ucrainei într-un actor important pe piața globală a dronelor, în doar câțiva ani.