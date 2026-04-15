Șeful Mossad insistă pe schimbarea regimului în Iran. Dezvăluiri despre spionii Israelului din Teheran

Șeful Mossad, David Barnea, a declarat că războiul sa împotriva Republicii Islamice Iran nu poate fi considerat încheia până la căderea regimului, potrivit The Times of Israel.

În timp ce Trump și-a îndreptat atenția către negocierile cu conducerea Iranului în contextul unui armistițiu fragil, șeful Mossad, David Barnea, a sugerat că Israelul nu va considera campania sa încheiată până când această conducere nu va fi înlocuită.

„Misiunea noastră nu a fost încă îndeplinită”, a declarat David Barnea la o ceremonie de Ziua Comemorării Holocaustului.

„Nu ne-am gândit că această misiune va fi finalizată imediat odată cu sfârșitul luptelor. Dar am planificat intens ca campania noastră să continue și să obțină rezultate chiar și în perioada de după atacurile din Teheran”, a mai spus șeful Mossad.

Responsabilitatea Mossadu în această chestiune, a spus el, se va încheia „doar atunci când acest regim radical va fi înlocuit”.

„Regimul care vrea să ne distrugă trebuie să dispară din lume”, a spus el despre conducerea Iranului, care este hotărâtă să distrugă Israelul.

Schimbarea regimului în Iran, a spus șeful spionajului, „este misiunea noastră. Nu vom sta deoparte, privind, în fața unei alte amenințări existențiale.”

Barnea a dezvăluit că Mossad-ul a operat „în inima Teheranului” în timpul campaniei împotriva Iranului.

„Am adus informații precise Forțelor Aeriene și am lovit rachete care amenințau Israelul”, a spus el.

Israelul și SUA au lansat campania lor împotriva Iranului pe 28 februarie pentru a degrada capacitățile militare ale regimului iranian, amenințările la distanță reprezentate de Iran - inclusiv programele sale nucleare și de rachete balistice - și „a crea condițiile” pentru ca poporul iranian să răstoarne regimul, au declarat armata și alți lideri israelieni.

Și, deși regimul în sens larg al Republicii Islamice nu a căzut, Trump a sugerat că eliminarea fostului lider suprem Ali Khamenei și a zeci de alți oficiali de rang înalt ai dictaturii islamiste în atacuri aeriene ale SUA și Israelului ar fi echivalentă cu prăbușirea regimului în ansamblu.

Dar, se pare, șeful Mossad nu este de acord cu o astfel de evaluare.