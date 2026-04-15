Proiectele energetice ale României, în atenția EXIM Bank. Discuții în SUA pentru finanțare și tehnologie

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a discutat în SUA cu conducerea EXIM Bank despre finanțarea proiectelor energetice strategice ale României, cu accent pe energia nucleară și investiții majore.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a purtat discuții în Statele Unite cu reprezentanții Export-Import Bank of the United States, în vederea susținerii financiare a unor proiecte energetice strategice din România.

„După întâlnirea cu reprezentanţii Băncii Mondiale la Washington, D.C., am continuat discuţiile despre finanţarea proiectelor energetice strategice, alături de John Jovanovic, preşedintele Export-Import Bank of the United States. Într-un context regional complicat, cu presiune pe competitivitate, pe costurile energiei şi pe securitatea aprovizionării, avem nevoie de proiecte mari care să intre în execuţie cu finanţare solidă, predictibilă şi adaptată dimensiunii lor”, a scris, miercuri, pe Facebook, Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului Energiei, discuțiile au vizat extinderea colaborării în domenii unde EXIM Bank are o implicare directă, în special în sectorul nuclear, dar și în alte proiecte energetice de amploare.

„Am pus pe masă extinderea cooperării pe proiectele unde EXIM are relevanţă directă, în special în zona nucleară, dar şi pe alte investiţii strategice unde componenta americană poate aduce finanţare, tehnologie şi capacitate de execuţie. România nu caută formule generale, ci parteneriate financiare aplicate, care să transforme proiectele strategice în investiţii realizabile, cu efect direct în economie, în lanţurile industriale şi în siguranţa sistemului energetic”, a explicat el.

La discuțiile de la Washington au participat și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

De altfel, în perioada 14–20 aprilie 2026 Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, efectuează o vizită oficială în SUA, cu întâlniri la nivel înalt și discuții cu investitori internaționali pentru consolidarea poziției economice a României.