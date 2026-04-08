Guvernul urmărește cinci direcții pentru dezvoltarea sectorului energetic

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Guvernul urmărește cinci direcții strategice pentru dezvoltarea sectorului energiei electrice, cu scopul de a asigura prețuri mai mici și de a îmbunătăți siguranța energetică a țării. „Unul dintre cele mai importante domenii pentru România este energia electrică”, a afirmat acesta, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Premierul a afirmat că energia electrică este unul dintre cele mai importante domenii pentru România și că prețurile la energie sunt determinate, în principal, de două aspecte.

„Pe de-o parte de capacităţile de producţie şi e nevoie să ne creştem capacităţile de producţie şi, pe de altă parte, de regulile din piaţă, de reglementări. Şi e nevoie să ne îmbunătăţim reglementările, în aşa fel încât cele două măsuri combinate - creşterea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea reglementărilor - să ne ducă la preţuri mai mici în energie în perioada următoare şi la îmbunătăţirea siguranţei energetice a ţării noastre”, a explicat acesta.

Bolojan a declarat că sunt urmărite cinci direcții strategice pentru dezvoltarea domeniului. „După mai multe runde de discuţii şi după analiza problemelor pe care le avem, unde nu putem singuri să intervenim, avem nevoie de colaborarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, avem nevoie de sprijin guvernamental, de sprijin parlamentar, pentru că e nevoie să modificăm legi. Urmărim cinci direcţii strategice”, a explicat acesta.

Potrivit premierului, o primă direcție vizează deblocarea proiectelor viabile, prin eliberarea capacităților de rețea și reducerea costurilor de acces la rețelele electrice.

„E o direcţie importantă care ţine de reglementare şi înseamnă să desfiinţăm avizele tehnice de racordare speculative care blochează sau scumpesc accesul la reţelele electrice”, a continuat acesta.

Bolojan a afirmat că a doua direcţie reprezintă îmbunătăţirea performanţei companiilor de stat din domeniu energiei. „Ele au un rol vital în producţia de energie din România, prin urmare orice fel de îmbunătăţire se va vedea în cantităţi, în preţuri, pentru asta înseamnă să revizuim indicatorii de performanţă în aşa fel încât să fie măsurabili, să fie relevanţi şi de asemenea să stabilim criterii, fără echivoc, pentru pierderea mandatului în cazul în care indicatorii nu se realizează. E un lucru foarte important”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, a treia direcție vizează reducerea distorsiunilor de pe piața de energie.

„Piaţa de energie influenţează cu câteva procente bune preţurile finale la consumatori. Prin urmare, e nevoie să reducem volatilitatea pe această piaţă, să reducem cantităţile care se tranzacționează pe pieţele zilnice, care sunt foarte volatile, să extindem cantităţile care se comercializează pe termen lung cu clienţii finali, să stimulăm furnizorii să facă aceste lucruri, inclusiv reducându-le plăţile pe care le avem restante de achitat către ei”, a explicat acesta.

Premierul a afirmat că a patra direcție vizează creșterea capacităților de stocare. De asemenea, el a arătat că o pondere importantă a energiei este fluctuantă și provine din surse eoliene și fotovoltaice.

„Avem o pondere importantă a energiei care este fluctuantă pe bază de eolian şi pe bază de fotovoltaic şi dacă anii trecuţi am avut anii acestor două investiţii, ar trebui să avem anii stocării în următorii ani în aşa fel încât să echilibrăm aceste pieţe şi prin politicile pe care Ministerul Energiei le promovează, prin schemele de sprijin, prin derularea proiectelor din PNRR, prin finanţări din fonduri de modernizare, putem susţine dezvoltarea acestor capacităţi în anii următori”, a explicat acesta.

Bolojan a mai declarat că a cincea direcție vizează susținerea investițiilor strategice în domeniul energiei. „Sunt investiţii în derulare mari care pot influenţa semnificativ piaţa de energie din România, de la interconexiunile mari şi reţelele transfrontaliere, de la investiţiile majore în zona de producţie, atât în bandă, care sunt cel puţin de 10% din totalul producţiei de energie din România, de la accelerarea unor investiţii peste valoare semnificativă, de la simplificarea proceselor de autorizare şi a procedurilor de expropriere”, a adăugat acesta.

Prim-ministrul a declarat că implementarea acestor direcții va fi urmărită printr-o serie de acțiuni pe termen scurt și mediu.