Prețurile mari la energie, explicate de Bolojan: Decizii greșite și creșteri intenționate, în favoarea băieților deștepți

Premierul Ilie Bolojan a declarat că piața de energie din România funcționează la prețuri mult mai mari decât ar fi normal, din cauza unor decizii greșite și a tolerării scumpirii intenționate în favoarea unor investitori privilegiați.

Una din problemele noastre este că piața noastră de energie funcționează la niște prețuri mai mari decât ar putea funcționa în condiții normale. Asta pentru că am luat niște decizii greșite, pentru că am tolerat acțiunile care înseamnă scumpirea intenționată în favoarea unor băieți deștepți a prețurilor din energie. Ani de zile s-a întâmplat asta, din păcate, a explicat Bolojan.

Potrivit premierului, România are nevoie de aproximativ 9.000 de megawați pentru a funcționa normal, iar dacă Transelectrica și distribuitorii de rețele ar avea o producție suplimentară de 1.000–3.000 de megawați, țara ar putea genera o supraproducție de electricitate care ar reduce semnificativ prețurile.

„Gândiți-vă că am fi o țară care ar avea o supraproducție din electricitate, deci prețurile ar scădea foarte mult, numai pentru că avem o producție mai mare”, a mai spus Bolojan, la un post TV.

Ilie Bolojan: Racordarea la rețele, principalul obstacol pentru producătorii de energie

Premierul a explicat că cei care doresc să investească în producția de energie trebuie să se poată racorda la rețelele existente, dar spațiul limitat și costurile suplimentare împiedică dezvoltarea proiectelor:

„Și, dacă terenul este ocupat, atunci nu te poți racorda, iar dacă e înghesuială într-o anumită zonă, ți se cer costuri suplimentare, așa-numitele întăriri de rețea. În trei ani de zile, câte ATR-uri am eliberat? 78.000 de megawați. Gândiți-vă, dacă de la 9.000 am crește la 11, 12, 13.000, am avea supraproducție”.

Măsurile pregătite de Guvern

Bolojan a mai spus că numeroase ATR-uri sunt ocupate de proiecte fictive, ceea ce blochează posibilitatea reală de producție: „Trebuie să spargem aceste ATR-uri care sunt de ani de zile ocupate și practic în felul acesta ocupă posibilitatea de a produce energie în România. Nu te poți racorda la rețele sau te poți racorda peste ceva ani, sau poți să produci ceva la niște prețuri foarte mari. Asta trebuie să corectăm”.

Premierul a precizat că măsurile pe care le va adopta urmăresc să crească producția reală de energie și să permită accesul doar investitorilor care acționează corect și cinstit.

