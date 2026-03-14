Ce măsuri a propus Ministerul Energiei Guvernului pentru criza prețurilor din benzinării

Bogdan Ivan / sursa foto: captură video
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus, vineri, ca Guvernul să aprobe o ordonanță de urgență prin care să declare situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, precum și plafonarea prețurilor la aceste produse.

Măsurile prevăzute în ordonanța de urgență

Ministerul Energiei propune, în ordonanța de urgență, stabilirea unui „preț maximal de vânzare” pentru carburanți, de 8,41 lei pe litru la benzină și de 8,86 lei pe litru la motorină. Bogdan Ivan a afirmat că, pe plan internațional, cotațiile au crescut cu 350 de dolari pe tonă la motorină și cu peste 100 de dolari pe tonă la benzină, „cu perspective de creștere în funcție de evoluția cotațiilor”.

Printre măsurile propuse în ordonanța de urgență se mai află:

  • stabilirea unor măsuri de protecție pentru populație și economie prin introducerea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere; referința este media prețurilor carburanților standard comunicată de Consiliul Concurenței pe data de 12 martie 2026;
  • posibilitatea actualizării lunare a prețului maximal prin hotărâre de guvern;
  • acordarea unei subvenții de 0,25 lei pe litru, inclusiv TVA, operatorilor care vând benzină și motorină și aplică o reducere de 0,5 lei pe litru la prețul de vânzare;
  • exportul de benzină și motorină doar cu acordul ministerului cu atribuții economice și al ministerului de resort;
  • măsuri pentru prevenirea vânzării produselor petroliere peste nivelul prețului maximal;
  • aplicarea acestor măsuri pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii succesive cu cel mult trei luni.

Bogdan Ivan: Piața petrolieră din România depinde de importuri

Bogdan Ivan a declarat că prețul petrolului Brent a depășit 100 de dolari pe baril și a ajuns pe data de 9 martie la aproape 120 de dolari, față de aproximativ 65 de dolari la începutul lunii februarie. De asemenea, cotația motorinei a trecut de 1.000 de dolari pe tonă, comparativ cu circa 739 de dolari pe tonă la începutul aceleiași luni.

Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă
Cât plătesc românii pentru a afla ora exactă a nașterii. Tarife diferite în maternitățile din țară
Piața petrolieră din România se bazează pe o producție internă de aproximativ 2,8 milioane de tone de țiței și pe importuri de circa 9 milioane de tone. Consumul mediu anual de combustibili ajunge la aproximativ 9 milioane de tone, cea mai mare parte fiind reprezentată de motorină, cu circa 5,9 milioane de tone, în timp ce benzina se situează la aproximativ 2 milioane de tone pe an.

Benzinărie. Sursa foto: Freepik

„Chiar dacă alți producători de petrol ar putea crește producția de țiței pentru a crește oferta pe piață, acest lucru nu se poate produce imediat. Creșterea cotațiilor pune presiuni majore pe piaţa petrolieră din România, care depinde de importuri în proporţie de cca 75%. De asemenea, necesarul intern de motorină este acoperit în proporţie de 40% din importuri”, a afirmat ministrul.

Stocurile de urgență pot acoperi consumul intern pentru aproximativ 90 de zile

Ministerul Energiei administrează stocuri de urgență de aproximativ 2 milioane de tone echivalent petrol, ca autoritate responsabilă de constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și produse petroliere pentru situații de criză pe piața petrolieră.

„Aceste stocuri sunt constituite și menținute pentru potențialele situații de sincope majore în aprovizionarea cu produse petroliere, conform legislației europene. Stocurile de urgență menținute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru circa. 45 de zile, iar stocurile menținute în extern, prin delegare, o perioadă de timp similară – în total circa 90 de zile”, a explicat Bogdan Ivan.

Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
