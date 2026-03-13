Tensiuni în interiorul PNL din cauza bugetului propus de Guvernul României

Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a declarat, vineri, că este nemulțumit de formula bugetului și de lipsa consultărilor interne și i-a încurajat pe parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, să depună amendamente la buget în folosul comunității. „Evident că formula de Buget mă nemulțumește”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele PNL Ilfov a scris, într-o postare pe Facebook, că a transmis pe grupul intern al PNL un mesaj în care a criticat „frontal” o problemă majoră, respectiv lipsa consultării interne. Thuma a explicat că s-a discutat despre un buget integrat București-Ilfov, însă întâlnirea nu a mai avut loc și a fost nevoit să transmită un mesaj intern, „care ar trebui să fie o normalitate în orice partid democratic”.

„Evident că formula de Buget mă nemulţumeşte. 130.000 de ilfoveni plătesc impozit în Bucureşti - în acte 1,2 miliarde lei (raportat la numărul real de locuitori - aproape 3 miliarde lei). Marii contribuabili au achitat TVA de 1,3 miliarde euro, din care la Consiliul Judeţean s-au întors 900.000 de euro. Şi 1 milion de tone de deşeuri din Bucureşti ajung anual în Ilfov. Foarte transparent, am spus ce aşteptări are Ilfovul. Cum s-au găsit aproape 2 miliarde pentru Primăria Generală a Capitalei, se putea găsi măcar un procent de 5% din cotele defalcate încasate de Municipiul Bucureşti pentru cei un milion de locuitori din Ilfov”, a scris acesta.

El a menționat că îi încurajează pe „parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, cu atât mai mult pe cei din PNL, să inițieze amendamente la Buget în folosul comunităților”, menționând că aceasta este o procedură „democratică și firească”.

„Eu am obligaţia să le apăr interesele cetăţenilor din Ilfov”, a afirmat acesta.

Potrivit liberalului, în această perioadă este nevoie de responsabilitate, nu de „piloţi kamikaze”.

„La fel cum cred că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc: investiţii, taxare mică, sprijin pentru clasa de mijloc, ajutor pentru dezvoltarea comunităţilor locale”, a mai scris acesta.